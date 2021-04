Si chiama “Buy Better, Wear Longer” la nuova campagna di Levi’s, incentrata sull’acquistare meno, e più consapevolmente, per una moda sostenibile.

Protagonisti della campagna Levi’s “Buy Better, Wear Longer” è un gruppo di giovani, in grado di ispirare al cambiamento. Sono Jaden Smith, già testimonial del brand, Emma Chamberlain, il calciatore Marcus Rashford e i tre attivisti Xive Bastida, Melati Wiisen, Xiuhtezcatl. Questa campagna fonde l’impegno di lunga data di Levi’s nel creare abbigliamento di qualità che possa durare per generazioni, con la passione di sei talenti e attivisti che si impegnano per la salvaguardia e il futuro del nostro pianeta.

«Il denim Levi’s è pensato per essere indossato per generazioni, non per stagioni. Con questa campagna vogliamo incoraggiare i consumatori a essere più consapevoli delle loro scelte di abbigliamento come, ad esempio, comprare SecondHand, indossare i propri capi più a lungo o servirsi dei nostri Tailor Shop per prolungarne la vita» afferma Jennifer Sey, Brand President Levi’s.

L’impegno di Levi’s per l’ambiente

Da tempo Levi’s è impegnato in processi di produzione più sostenibili, promuovendo azioni per il clima e l’acqua, investendo in materiali e tecnologie come la Canapa Cotonizzata e il Cotone Organico e implementando la produzione di capi Waterless.

«Siamo consapevoli che la produzione e il consumo della fashion industry hanno raggiunto livelli insostenibili: tra il 2000 e il 2020 il consumo globale d’abbigliamento è raddoppiato», prosegue la Brand President Levi’s. «Abbiamo sempre più capi nel nostro guardaroba, ma indssiamo ogni singolo articolo sempre di meno. E poi lo buttiamo troppo velocemente, tenendo i vestiti per quasi la metà del tempo rispetto a 15 anni fa. Ecco perché ci stiamo mobilitando con “Buy Better, Wear Longer”, spinti dalla consapevolezza che anche noi dobbiamo impegnarci nel fare qualcosa».

Jaden Smith ed Emma Chamberlain nella campagna “Buy Better, Wear Longer”

Per quanto riguarda i testimonial della campagna, Paul Dillinger, VP Product Innovation Levi’s afferma: «I nostri partner di campagna condividono con noi sia la passione per questo impegno che il senso di urgenza dell’agire presto. Ad esempio, Emma Chamberlain è una voce importante della sua generazione. È una vera amante della moda che preferisce riciclare e dare nuova vita a qualcosa di vecchio. Jaden Smith, invece, che da tempo è partner del brand e con cui condivide valori e idee, è particolarmente attento al tema dello spreco d’acqua, interesse che lo ha portato a diffondere consapevolezza sulle risorse limitate del nostro pianeta. Inoltre, il calciatore e filantropo Marcus Rashford, è un forte sostenitore dei giovani provenienti da comunità svantaggiate».