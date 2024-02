Prada, la sfilata FW24 "Instinctive Romance"

La collezione Prada FW24, firmata da Miuccia Prada e Raf Simons, è un’esplorazione poetica della memoria e del fascino del passato

Per la sfilata donna FW24 Prada ha scelto lo stesso set utilizzato per la presentazione della collezione maschile il mese scorso. Ossia la scenografia creata dallo studio di design e architettura OMA di Rotterdam all’interno della Fondazione Prada, caratterizzata da un pavimento di vetro. Al suo interno erba, terra e foglie secche, a ricordare la profonda connessione tra essere umano e natura.

Un amore istintivo per la storia permea ogni capo della collezione firmata da Miuccia Prada e da Raf Simons. Questa “Instinctive Romance” crea un dialogo tra epoche diverse, e dà vita a una bellezza contemporanea intrisa di ricordi.

Prada FW24, frammenti di storie e reinterpretazione del passato

La sfilata Prada Autunno/Inverno 2024 non solo presenta una collezione di moda, ma innesca una conversazione con il mondo, uno scambio di idee e di emozioni. Il desiderio di comunicare e di esprimere sé stessi attraverso gli abiti che indossiamo è un impulso umano fondamentale, paragonabile al tocco, che ci permette di trasmettere i nostri sentimenti più profondi. La collezione non si limita a citare la storia, ma la rielabora con originalità, ricontestualizzando capi iconici come il chiodo, il bomber e la maglieria. Il passato diventa uno strumento per inventare il nuovo, un mezzo per apprendere e reinterpretare.