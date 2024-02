Giorgio Armani, il nuovo profumo donna My Way Nectar

Giorgio Armani ha svelato la nuova fragranza, “My Way Nectar” Eau de Parfum: un avvolgente viaggio sensoriale, dolce, fruttato e succoso dell’iconica My Way!

Giorgio Armani ha svelato la sua nuova fragranza “My Way Nectar” Eau de Parfum. Un avvolgente viaggio sensoriale e un’interpretazione dolce, fruttata e succosa dell’iconica My Way. Un profumo che fonde note deliziose di accordo di pera con un frizzante accordo di rabarbaro e foglie di violetta bagnate di rugiada. Il flacone, evocativo del mood istintivo e gioioso della fragranza e di una femminilità contemporanea, mantiene la sua forma iconica. Ma ha introdotto un’inedita tonalità di rosa.

Un nuovo talismano trasparente funge da tappo, trasmettendo tutta la luce, la freschezza e la sensualità del jus della nuova fragranza. Analogamente alle altre fragranze del brand, il profumo incarna l’impegno della maison Armani per un futuro più sostenibile. Nella composizione figurano ingredienti di origine naturale provenienti da fonti sostenibili, come la tuberosa e la vaniglia.

Giorgio Armani, l’Eau de Parfum “My Way Nectar”

La collezione di fragranze racchiude la visione di una femminilità dallo spirito libero, un’affermazione di indipendenza che si traduce nel desiderio di esplorare tutto quello che il mondo ha da offrire. Con il lancio di “My Way Nectar” Eau de Parfum, la collezione è ora composta da cinque avvolgenti fragranze, tutte accomunate dal tratto distintivo del cuore di tuberosa, interpretato in maniera unica in ogni profumo.

Composto dal maestro profumiere Carlos Benaim, “My Way Nectar” Eau de Parfum si apre con note di testa che esaltano accenti freschi e succosi della pera e si fondono con l’accordo frizzante, verde e aromatico del rabarbaro. Le note fruttate si combinano con il cuore agrumato del bergamotto e con l’enfleurage di fiori d’arancio. Il cuore dell’accordo di foglie di violetta intensifica il bouquet di fiori bianchi. Infine il sensuale legno di cedro si fonde con la vaniglia del Madagascar e con accordi di muschio bianco. Una fusione di fiori e frutti per una fragranza Armani sensuale e frizzante!