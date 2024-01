Saldi invernali 2024, date e consigli per lo shopping

Finalmente ci siamo: è arrivato il tanto atteso momento dell’inizio dei saldi invernali 2024, che già da oggi hanno preso il via in Sicilia. Il calendario regione per regione, e le cose da tenere d’occhio per non incorrere in finti ribassi o fondi di magazzino

È ufficialmente iniziata la stagione dei saldi invernali 2024, che già da oggi hanno preso il via in Sicilia, domani inizieranno in Valle d’Aosta e nei prossimi giorni, via via, arriveranno nei negozi e negli store online di tutta Italia. I saldi sono un’occasione imperdibile per fare acquisti convenienti, ed accaparrarci quel capo o quell’accessorio di tendenza che manca nel nostro armadio.

Naturalmente senza farci prendere in giro, controllando che il prezzo esposto sia realmente ribassato, ed evitando di tornare a casa con capi di collezioni precedenti (i cosiddetti fondi di magazzino). È inoltre importante ricordare che non tutti i negozi aderiscono agli sconti e che le percentuali di sconto variano a seconda del prodotto e del rivenditore. Ma quando iniziano i saldi invernali 2024? Ecco la mappa regione per regione.

Saldi invernali 2024, quanto durano e la mappa regione per regione

Il periodo dei saldi ha generalmente una durata di 60 giorni, con qualche eccezione da regione a regione. In alcune regioni durano 30 giorni, in altre 45 e in altre ancora 6 settimane. Sono le leggi regionali a stabilire la disciplina delle vendite promozionali e straordinarie, per questo i saldi hanno una data d’inizio differente per ogni regione. Ecco quali sono.

Abruzzo – 5 gennaio – durata 60 giorni

Basilicata – 5 gennaio – 2 marzo 2024

Provincia di Bolzano: 5 Gennaio – 18 febbraio 2024

Calabria – 5 gennaio – 28 febbraio 2024

Campania – 5 gennaio – 2 aprile 2024

Emilia – Romagna – 5 gennaio – 5 marzo 2024

Friuli Venezia Giulia – 5 gennaio – 31 marzo 2024

Liguria – 5 gennaio – 18 febbraio 2024

Lazio – 5 gennaio – 15 febbraio 2024

Lombardia – 5 gennaio – 5 marzo 2024

Marche – 5 gennaio – 1° marzo 2024

Molise – 5 gennaio – 5 marzo 2024

Piemonte – 5 gennaio – 28 febbraio 2024

Puglia – 5 gennaio – 28 febbraio 2024

Sardegna – 5 gennaio – 5 marzo 2024

Sicilia – 2 gennaio – 15 marzo 2024

Toscana – 5 gennaio – 5 marzo 2024

Provincia di Trento: 5 gennaio – 5 marzo 2024

Umbria – 5 gennaio – 5 marzo 2024

Valle d’Aosta – 3 gennaio 2024 – 31 marzo 2024

Veneto – 5 gennaio – 28 febbraio 2024

Saldi invernali 2024, 8 consigli per lo shopping

Una lista di 8 consigli utile per fare shopping durante i saldi invernali 2024 in modo intelligente e conveniente.

1. Fate le vostre ricerche in anticipo

Prima di andare a caccia di occasioni, informatevi sulle tendenze della stagione e sui prodotti che vi interessano. In questo modo, saprete cosa cercare e potrete evitare di spendere soldi in cose che non vi servono o che non vi piacciono.

2. Visitate i negozi di persona

Non sempre le immagini online rendono giustizia ai prodotti. Se possibile, visitate i negozi di persona per vedere e provare i prodotti prima di acquistarli.

3. Non abbiate fretta

Non è necessario comprare tutto in una volta. Prendetevi il vostro tempo e valutate attentamente i prodotti prima di acquistarli.

4. Confrontate i prezzi

Non dimenticate di confrontare i prezzi dei prodotti tra i diversi negozi. In questo modo, potrete assicurarvi di ottenere il miglior affare possibile.

5. Non dimenticate il vostro budget

Stabilite un budget prima di iniziare a fare shopping. In questo modo, eviterete di spendere più del previsto.

6. Andate nei negozi all’inizio o alla fine dei saldi: i negozi tendono ad offrire gli sconti più alti all’inizio e alla fine dei saldi.

7. Seguite i negozi sui social media: i negozi spesso annunciano le offerte sui loro account social media.

8. Iscrivetevi alla newsletter dei negozi: in questo modo, sarete informati sulle nuove collezioni e sulle offerte speciali.

In attesa che i saldi invernali 2024 inizino anche nella vostra regione, tenete a mente questi consigli e…buono shopping!