Harmont & Blaine sponsor ufficiale del tour Mare Fuori Il Musical

Harmont & Blaine è diventato lo sponsor ufficiale dello spettacolo teatrale ispirato alla serie tv Mare Fuori, con la regia di Alessandro Siani!

Harmont & Blaine ha annunciato la sponsorship ufficiale del tour Mare Fuori Il Musical, riconfermando lo spirito dinamico e sperimentale del brand. Marchio che ha sempre fondato il suo stile, la sua filosofia e la sua contemporaneità sulla co-lab creativa e sul dialogo tra moda, arte e cultura. Sulla scia del successo della serie cult trasmessa dalla Rai, il regista Alessandro Siani porta in scena le storie e i sentimenti dei personaggi più amati degli ultimi tempi.

Il debutto il prossimo 14 dicembre, con un cast straordinario di giovani talenti italiani, sul palco del Teatro Augusteo di Napoli. Tra i protagonisti gli attori Andrea Sannino, Maria Esposito, Antonio Orefice, Mattia Zenzola, Enrico Tijiani, Giuseppe Pirozzi, Carmen Pommella e Giulia Molino. Gli attori dunque reinterpretano i personaggi principali della fiction ambientata in un istituto penitenziario minorile, liberamente ispirato al carcere di Nisida a Napoli.

Harmont & Blaine X Mare Fuori Il Musical

Harmont & Blaine è lo sponsor ufficiale del musical Mare Fuori, e seguirà la compagnia attraverso un calendario di 50 date che, dopo Napoli, toccheranno Ragusa, Reggio Calabria, Cosenza, Torino, Milano, Assisi, Bari e Roma, per poi concludersi con la serata finale del 17 marzo 2024 al Teatro Europa di Bologna. Tra i volti del tour compare anche quello di Teresanna Pugliese, coinvolta nel progetto come inviata ufficiale per raccontare i momenti salienti dello spettacolo.

Dal casting al backstage fino all’accoglienza da parte del pubblico in sala. In particolare, il brand del bassotto vestirà gli attori del cast sia durante le esibizioni sul palco che durante le prove. Contribuendo anche alla promozione pubblicitaria dello spettacolo con contenuti offline e online. La programmazione della campagna digitale prevede il coinvolgimento di alcuni creator e ospiti speciali che assisteranno alle esibizioni di Napoli, Roma e Milano diffondendo la news sui social.