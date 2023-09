Hermès ha svelato la sua campagna Autunno/inverno 2023-24, che vede protagonista l’iconica supermodella brasiliana Raquel Zimmermann

È Raquel Zimmermann, una delle modelle più celebri e influenti del mondo, ad incarnare lo spirito di Hermès nella campagna Autunno/Inverno 2023-24. La 40enne top model, che ha debuttato nel 1999 sulla passerella di Chanel e Valentino, con la sua bellezza classica e con la sua presenza magnetica rappresenta alla perfezione con l’estetica raffinata della Maison francese.

Le immagini catturano l’essenza della stagione autunnale, trasmettendo quella sensazione di lusso senza eccessi e di eleganza senza sforzo tipica di Hermès.

Hermès, la campagna FW23 con Raquel Zimmermann

Catturata dall’obiettivo di Nathaniel Goldberg, la campagna mette in luce i capi e gli accessori di spicco di Hermès per la prossima stagione. Raffinate sciarpe in seta stampata che sembrano ondeggiare al vento, e borse in pelle che celebrano l’heritage del brand, nato nel 1837 quando Thierry Hermès, sellaio, aprì a Parigi una bottega per bardature e finimenti da cavallo.

In alcuni scatti inoltre Raquel Zimmermann posa accanto a un cavallo: Hermès celebra così la sua eredità, portando avanti la tradizione di creare prodotti che sono al contempo eleganti e funzionali. Lo styling è a cura di Rae Boxer. La palette cromatica richiama i colori di stagione: il rosso, l’arancione e il verde emergono non solo come sfumature, ma come sottofondi emozionali dell’autunno stesso.

L’atmosfera è quella del lusso discreto, un’estetica che fa eco alle radici di Hermès. Le acconciature di Raquel Zimmermann sono a cura dell’hair stylist Stephane Lancien, mentre il trucco sobrio della modella è opera del make-up artist Karim Rahman.