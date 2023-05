Vuitton, lo spot girato in Sicilia nel teatro Andromeda

Louis Vuitton ha scelto il teatro Andromeda a Santo Stefano Quisquina (Agrigento) come location per il suo ultimo spot pubblicitario. Creazione architettonica dell’artista pastore Lorenzo Reina, questo teatro è una vera e propria opera d’arte. Ecco la sua storia

La maison del gruppo LVMH ha scelto la Sicilia per presentare la sua nuova collezione Uomo Autunno/Inverno 2023. Anche Louis Vuitton, che di recente ha nominato Pharrel Williams nuovo direttore creativo per la linea maschile, è rimasto affascinato dalla bellezza dell’isola. In particolare dal suggestivo teatro Andromeda, un’incantevole creazione architettonica dell’artista pastore Lorenzo Reina.

Proprio questa infatti è la location scelta per questo spot mozzafiato, già diventato virale in rete. Situato tra i monti della Quisquina a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, il teatro all’aperto è una vera e propria opera d’arte, ispirata alla costellazione di Andromeda, che ogni anno attira un grande numero di visitatori.

Il nuovo spot di Louis Vuitton nel teatro Andromeda

Con solo 108 posti a sedere su pietre locali grezze, l’anfiteatro è uno spettacolo unico nel suo genere, che sembra sospeso tra cielo e terra, specie nelle giornate brumose. I posti sono stati collocati secondo la disposizione della costellazione di Andromeda, a modo di una terrazza sospesa in aria, tra le nuvole, a cui si accede dalla “Porta della Rinascita”.

La storia del teatro e del suo creatore

La storia del teatro Andromeda e del suo creatore Lorenzo Reina è affascinante. Reina è un contadino-scultore che ha dedicato oltre mezzo secolo della sua vita alla costruzione di questo teatro straordinario. Fatto di massi squadrati, sovrapposti uno dopo l’altro, e di volti di pietra che sanno di arte scenica all’aria aperta. Grazie alla sua passione per la scultura, Lorenzo è riuscito a coniugare l’arte con la vita rurale, creando un’opera d’arte che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello. Il teatro Andromeda sorge in contrada “Rocca”, su una proprietà di circa 300 ettari che da secoli è della famiglia Reina, al centro della Fattoria dell’Arte.

Le foto del teatro Andromeda sono state esposte alla XVI Mostra Internazionale di Architettura della Biennale del 2018 e sono diventate virali sui social, con un gran numero di like e condivisioni. L’arrivo di Louis Vuitton a Santo Stefano Quisquina ha reso questo posto ancora più speciale, portando la moda e l’arte a incontrarsi in un luogo magico, sospeso tra cielo e terra.