Diletta Leotta presenta Loris Karius in famiglia

In occasione delle vacanze natalizie in Sicilia, Diletta Leotta ha presentato ufficialmente il fidanzato Loris Karius in famiglia

La storia d’amore tra Diletta Leotta ed il calciatore Loris Karius procede a gonfie vele. Dopo settimane di indiscrezioni, sono arrivate le presentazioni ufficiali.

In occasione delle vacanze natalizie in Sicilia, infatti, la conduttrice sportiva ne ha approfittato per presentare il suo nuovo fidanzato alla sua famiglia.

Diletta Leotta e Loris Karius

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius si fa sempre più seria. La coppia, infatti, si frequenterebbe da tempo ormai. Tuttavia, nonostante il loro tentativo di vivere la relazione lontana da occhi indiscreti, nelle ultime settimane sono stati avvistati molte volte insieme. La prima foto risale a ottobre del 2022 quando il settimanale diretto da Alfonso Signorini mostrava l’arrivo in Italia del portiere tedesco del Newcastle con un volo privato e l’ingresso nel palazzo della conduttrice a Milano.

La conduttrice presenta il fidanzato in famiglia

Durante queste festività natalizie, Diletta Leotta è volata in Catania per trascorrere qualche giorno con la sua famiglia. E proprio nelle ultime ore il calciatore l’ha raggiunta. La presenza del giocatore ha fin da subito messo a tacere le critiche sui social in seguito alla sua assenza al fianco della conduttrice. La coppia ha condiviso questo momento su Instagram pubblicando un tenero scatto al mare.

Ma non è finita qua. In occasione di questa vacanza la conduttrice ha deciso di presentare Loris Karius alla famiglia. Proprio come aveva fatto per Can Yaman e Giacomo Cavalli. Purtroppo però, con le precedenti relazioni non sembra essere finita bene. Per Diletta Leotta questa sarà finalmente la volta giusta? Solo il tempo potrà dirlo!