EL&N Café, il bar rosa più instagrammabile del mondo è arrivato a Milano

EL&N Café è arrivato a Milano. Lo store rosa nato nel 2017 da un’idea di Alexandra Miller che si definisce proprio come il bar più instagrammabile del mondo

Il celebre locale londinese EL&N Cafè è sbarcato per la prima volta in Italia. Il primo EL&N ha aperto nel 2017 nel cuore di Mayfair a Londra: oggi il marchio conta dieci sedi nella City, una a Parigi, Dubai, Doha, Kuwait. Un’apertura molto attesa, in pieno centro a Milano: House of Elan occupa tre piani della torre in piazzetta del Liberty al numero 4, da poco restaurata.

Sembra di entrare in un mondo rosa da fiaba: tavolini e sedie rosa, l’altalena con le ali, specchi, led luminosi con scritte come “Espresso yourself” e tantissimi fiori in ogni angolo del locale, tutte rose di varie tonalità del rosa, dove ogni angolo è deliziosamente perfetto per scattare una foto da postare. Il brand londinese, che ha 614mila follower su Instagram, è nato da un’idea di Alexandra Miller proprio con l’intento di spopolare sui social.

Il menu di EL&N Café

Ma dietro EL&N Café c’è anche una filosofia ispirata a uno stile di vita sano, basato su una proposta gastronomica salutare, che abbraccia anche il mondo vegano e vegetariano. Nel locale infatti non vengono proposte bevande alcoliche, che sono sostituite con mocktail alternativi e salutari come il pistacchio colada e il mango margarita. Un mondo rosa e alcol free, che ha conquistato anche il mondo digital! Il bar è aperto ogni giorno dalle 8 alle 22 e il menù varia dalle colazioni ai pranzi alle cene.

A colazione il menù è molto ricco. Dalle cioccolate decorate con marshmallow e zuccherini ai classici tè londinesi, ma anche pancakes e piatti con frutta e yogurt. Una sezione speciale è dedicata ai latte macchiati instagrammabili, e personalizzabili con latte di soia, mandorla e avena.

Come quello ‘blue sapphire’ con matcha blu, petali di fiore dello stesso colore, vaniglia e latte condensato. Inoltre una proposta varia di croissant e pasticcini che viene servita al piano terra. Salendo al secondo e terzo piano è possibile sedersi per il pranzo o la cena con un menù improntato sulla dieta mediterranea. Ci sono la pasta con la burrata, hamburger e french toast, insalate e poke. A concludere, una lunga lista di dolci e meravigliose torte come la Pistacchio Cake, la Caramel Cheesecake e l’immancabile Red Velvet.