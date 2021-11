Calendario Pirelli 2022, le foto di Bryan Adams

Il Calendario Pirelli 2022 è in versione rock: gli scatti sono opera del musicista e fotografo Bryan Adams

Nel 2022 il celebre Calendario Pirelli torna dopo la sospensione della sua produzione decisa lo scorso anno per l’emergenza Covid. L’ultima edizione era stata “Looking for Juliet” nel 2020, scattata da Paolo Roversi, dove Giulietta aveva il volto di star come Emma Watson a Kirsten Stewart.

Autore degli scatti, Bryan Adams. Il musicista ha sempre coniugato la propria carriera nel mondo del rock con la sua passione per la fotografia. Ha ottenuto il successo con scatti, tra gli altri, di artisti del mondo della musica e del cinema e dei protagonisti del mondo della moda. Tra le persone immortalate da Adams vi sono Sir Mick Jagger, John Boyega, Amy Winehouse, Naomi Campbell, ma anche personaggi del mondo della politica e statisti, fino alla Regina Elisabetta, che Bryan fotografò in occasione del suo Giubileo d’Oro. I suoi ritratti sono comparsi su testate come Vogue, Vanity Fair, GQ e Harper’s Bazaar, oltre che sul suo magazine dedicato all’arte “Zoo”.

“On the road”, il Calendario Pirelli 2022 con le star del pop e del rock

Per la prima volta nella sua storia, il Calendario Pirelli 2022 è tutto dedicato a icone della musica, unico tema di questa edizione. In “On The Road”, una carrellata di scatti sulla vita dei musicisti in tour, troviamo Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson e Rita Ora. «”On the road’ è ciò che faccio da 45 anni», ha dichiarato il musicista e fotografo canadese. «Il tour è la mia vita, davvero».

Davanti all’obiettivo di Bryan Adams anche la cantante americana Normani, la cantautrice statunitense di origini colombiane Kali Uchis, la cantautrice e produttrice Grimes. E ancora il rapper di origini cinesi Bohan Phoenix, la cantautrice e chitarrista St Vincent, la rapper Saweetie.