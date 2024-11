Lumina Park, a Milano il mega parco di luci e giochi per Natale 2024

A Milano è in arrivo Lumina Park: mega parco di luci e giochi ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Esperienza tra più di 200 installazioni luminose

Quest’inverno Milano si accende di magia con l’arrivo di Lumina Park. Ovvero l’evento immersivo itinerante che trasformerà per la prima volta l’area Ex Macello in uno spettacolare viaggio luminoso ispirato al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Da fine novembre fino a marzo, questo parco delle meraviglie promette un’esperienza unica tra più di 200 installazioni luminose, arte e tecnologia. Pensata per stupire grandi e piccini. Lumina Park accoglierà i visitatori con installazioni luminose, culture interattive e giochi di luce che raccontano la magia senza tempo delle favole.

Camminando lungo un percorso di circa 1.5 km, famiglie e appassionati potranno scoprire ambientazioni incantate. Tra cui la Sala del Cappellaio Matto, il Labirinto di Carte e un’area completamente dedicata allo Stregatto. Ogni tappa è studiata per offrire un’esperienza sensoriale completa, con effetti speciali e accompagnamenti sonori che immergono i visitatori in un’atmosfera fiabesca.

Lumina Park Milano

Dopo aver affascinato più di 500.000 visitatori in Europa, a Praga, Vilnius e Budapest, Lumina Park porta per la prima volta in Italia il suo format innovativo di installazioni luminose. L’iniziativa è frutto della co-lab tra Lumina e alcune delle migliori maestranze europee nell’ambito delle installazioni artistiche. L’evento è pensato per tutti coloro che vogliono immergersi in un universo di luci e colori.

Una celebrazione del potere dell’immaginazione. Con giochi interattivi e installazioni che stimolano la fantasia e invitano i visitatori a diventare protagonisti di questa avventura. All’interno del parco set up fotografici per permettere a tutti di immortalare il momento. E aree per interagire con le sculture luminose e partecipare ad elettrizzanti quiz tematici. Si svolgerà all’Ex Macello, uno spazio iconico di Milano che, dopo oltre 20 anni di inattività, è stato rigenerato grazie al progetto di placemaking ARIA Ex Macello. Pronti alla meraviglia? Stay Tuned!