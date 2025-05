La Cruise 2026 è una collezione “ponte” per Chanel, dopo l’uscita di Virginie Viard ed in attesa del debutto di Matthieu Blazy previsto per ottobre. La collezione rappresenta un momento di transizione tra la tradizione e una nuova energia. Sebbene Blazy non fosse presente, la direzione creativa dello studio ha mantenuto una coerenza stilistica, con un tocco di modernità.

Per il pubblico più giovane, la collezione ha offerto minigonne in tweed, abiti in taffetà color pesca e rosa, e completi dorati in lurex. Elementi iconici come il tweed, le camelie, i gioielli sovrapposti e la borsa Chanel 25 hanno garantito continuità con il patrimonio della Maison, attirando sia i clienti fedeli che le nuove generazioni.

La sfilata Chanel Cruise 2026 al Lago di Como ha offerto un’esperienza unica. Si è trattato di un evento dove la moda ha incontrato la storia e la natura, celebrando l’eleganza senza tempo della Maison