Dal 17 al 23 marzo 2025 Armani Beauty celebra il lancio del nuovo mascara Vertigo Lift con un pop-up immersivo in Corso Garibaldi 83 a Milano!

Armani Beauty sta per aprire il Vertigo Lift Kiosk. Per celebrare il lancio del nuovo mascara Vertigo Lift, la maison presenterà dunque un pop-up super immersivo nel cuore di Milano. Dal 17 al 23 marzo, dalle 10 alle 19, in Corso Garibaldi 83, i visitatori potranno vivere un’esperienza davvero coinvolgente. E scoprire il rivoluzionario mascara, pensato per offrire una definizione scolpita, una lunghezza estrema e un volume impeccabile.

Il prodotto è formulato con il Lash Extender Complex. Ovvero un complesso di emollienti, agenti che aderiscono alle ciglia e cere che garantiscono precisione e massima lunghezza. Senza la formazioni di grumi, mentre lo scovolino Infinity Loop Brush raggiunge anche le ciglia più corte senza lasciare eccessi o residui, il che permette di applicare e riapplicare il mascara senza appesantire le ciglia. Per questo è già sul podio dei preferiti di molti make-up artist e truccatori da red carpet.

Vertigo Lift Kiosk Armani Beauty

All’interno del pop up Vertigo Lift Kiosk sarà possibile provare il nuovo Vertigo Lift, scoprire gli iconici prodotti Armani beauty grazie a sessioni di flash make-up personalizzate e approfittare di esclusive photo opportunity. Al termine della visita, tutti gli ospiti riceveranno una gift bag contenente un prodotto make-up e una mini fragranza firmata Armani beauty.

Un’esperienza davvero unica per lasciarsi conquistare dall’innovazione di Vertigo Lift e da tutto il mondo del brand. Inoltre è possibile prenotare ora la propria consulenza make-up gratuita con i make-up artist della maison, che sveleranno tutti i segreti per esaltare la bellezza dello sguardo. Per prenotare una sessione di make-up flash bisogna registrarsi a questo link. L’esperienza esclusiva davvero imperdibile andrà sicuramente sold-out in poco tempo. Si consiglia dunque di affrettarsi a prenotare il proprio slot preferito.