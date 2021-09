Una storia di vita, d’amore e di amicizia da leggere in treno, sotto l’ombrellone o in un qualsiasi momento in cui ci si voglia dedicare del tempo. “Devo ricordarmi di dimenticarti” di Cristina Prevosti è un brillante romanzo ambientato nel patinato mondo della moda.

Grazie ad una scrittura fluida e accattivante “Devo ricordarmi di dimenticarti” di Cristina Prevosti coinvolge il lettore fin dalle prime pagine. La vicenda, narrata in prima persona, si sviluppa complessivamente dal 1996 al 2013, con alcuni flashback contestualizzati negli anni ’80 e ’90.

“Devo ricordarmi di dimenticarti”, la sinossi del libro

La protagonista è Clara, una modella di successo che all’apice della sua carriera riceve un duro colpo: Alberto, l’uomo con cui ha una relazione da ben quattordici anni, la tradisce con l’amica Vincenza. Proprio lei un giorno, mossa da un forte desiderio di rivalsa, la chiama e le confessa tutto.

Clara è distrutta dalla rabbia e dalla delusione ma anche dal senso di colpa per aver sempre anteposto la carriera alla sua storia d’amore. Per non crollare definitivamente decide, ancora una volta, di concentrarsi sul lavoro prendendo la decisione di cimentarsi nel dietro le quinte di quel mondo che ormai conosce bene. Lavora dapprima come venditrice per uno showroom di Milano e poi come responsabile dell’ufficio stampa e organizzatrice di eventi per la stilista Laura Galli, collezionando successi e soddisfazioni. Non si può dire la stessa cosa per l’ambito sentimentale.

Oltre a dover subire ulteriori delusioni e tradimenti, nessuno degli uomini che incontra nel corso degli anni riesce a farle dimenticare Alberto del quale, nonostante tutto, sente di essere ancora innamorata. Ci vorrà del tempo affinché Clara riesca a guardarsi dentro, a lasciare andare il passato e a capire cosa desidera davvero dalla vita. Le sfide lavorative e soprattutto sentimentali che dovrà affrontare saranno funzionali per una rinascita che le consentirà di accogliere con maggiore consapevolezza ciò che di bello il destino ha in serbo per lei. L’unico punto fermo, in questo turbinio di emozioni e impegni, sono le sue care amiche. Mara, Isa e Susy, dette “Le Ginette” che grazie alla loro dolcezza, ironia e sincerità, saranno per lei una vera e propria ancora di salvezza a cui aggrapparsi nei momenti difficili.

Amicizia ed Amore, le due “A” che salvano la vita

Il potere dell’amicizia, così come quello dell’amore, sono elementi centrali di “Devo ricordarmi di dimenticarti”. Un romanzo che induce a riflettere su quanto sia importante circondarsi di persone sulla nostra stessa lunghezza d’onda capaci di sostenerci nei momenti di difficoltà e di alleggerire situazioni apparentemente insostenibili. A fare da sfondo all’intera vicenda, il luccicante, complesso e spesso spietato mondo della moda che, con le sue luci e le sue ombre, non smetterà mai di affascinare.

Titolo: Devo ricordarmi di dimenticarti

Autore: Cristina Prevosti

Casa Editrice: Brè Edizioni

Anno: 2021

Pagine: 264

Prezzo: 13,00 €