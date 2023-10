Anime Parallele, il nuovo album di Laura Pausini

Laura Pausini, una delle artiste italiane più celebrate e influenti del mondo, è pronta a far sognare il pubblico con il suo nuovo album di inediti, “Anime Parallele / Almas Paralelas”

Dopo cinque anni dall’uscita del suo ultimo album in studio, “Fatti Sentire”, l’attesa è finalmente giunta al termine. Il nuovo album di Laura Pausini “Anime Parallele / Almas Paralelas” da oggi è disponibile in tutto il mondo. La Pausini lo ha presentato in anteprima assoluta ieri sera, durante la prima puntata dei Live di X Factor 2023. Celebrata come la cantante italiana più premiata globalmente, con oltre 2 miliardi di streaming su Spotify, Laura Pausini ha attraversato una serie di incredibili successi nel corso degli ultimi anni.

Dopo una serie di tour mondiali, un biopic dedicato alla sua vita, un Golden Globe e una nomination agli Oscar, la sua carriera è entrata nel trentesimo anno. Anniversario che è stato festeggiato con un’epica maratona live di 24 ore tenutasi a New York, Madrid e Milano. Recentemente, è stata anche nominata Person of the Year 2023 dalla Latin Record Academy.

Laura Pausini, il nuovo album “Anime Parallele”

Il nuovo album è anticipato dal successo del singolo “Durare / Durar”, scelto come colonna sonora della serie Disney+ “I Leoni di Sicilia”, insieme a brani come “Un buon inizio” e “Il primo passo sulla Luna”. “Anime Parallele / Almas Paralelas” è un concept album ambizioso, che racconta storie di individui diversi tra loro.

Laura Pausini spiega che il disco celebra il diritto all’individualità degli esseri umani in un mondo in cui le persone possono condividere luoghi, ma non necessariamente idee. Questo progetto ambisce a unire il rispetto e l’amore per la diversità.

La cantante ha infatti dichiarato: “Questo disco celebra il diritto all’individualità degli esseri umani in quanto cittadini che abitano il mondo e che percorrono insieme le stesse strade, ma con anime, sogni e desideri diversi. Il vero obiettivo è accogliere anche e soprattutto chi non incrocia il nostro cammino. Perché è facile rispettare chi conosciamo, ma lo è altrettanto rispettare chi non conosciamo? Abbiamo punti di vista, culture e idee differenti, non siamo quindi le stesse persone, e riconoscere questa diversità è un valore oltre che una sfida.”

In un’epoca in cui l’indifferenza e i giudizi affrettati spesso prevalgono, Laura Pausini sceglie la via del rispetto e dell’empatia. Questo nuovo album riflette la sua volontà di essere una donna forte, ma con le sue preoccupazioni e dubbi, mostrandosi sempre coerente con sé stessa e il suo percorso.

“La pandemia ci ha costretti ad ascoltare i nostri pensieri e le nostre domande”, afferma Laura Pausini. “Mi sono chiesta come volessi sopravvivere a questa nuova realtà, affrontandola. Non ho trovato tutte le risposte ma continuo a cercarle. E in questo processo ho capito che l’unico modo era iniziare a guardare noi stessi da fuori, come se i miei occhi fossero sopra di me, sopra noi piccoli esseri umani che camminano per le strade del mondo.”

La canzoni dell’album

Ogni canzone dell’album è rappresentata da uno o più personaggi che interagiscono con oggetti diversi, diventandone simbolo. Questi personaggi si alternano su strisce pedonali, rappresentati in vari punti di vista. Questo concept è evidenziato attraverso un’arte visiva che varia tra versioni standard, edizioni in vinile e speciali card grafiche presenti nella versione deluxe dell’album.

Questa la tracklist:

Zero Un buon inizio Durare Eppure non è così Cos’è Tutte le volte Il primo passo sulla luna Dimora naturale Più che un’idea Anime parallele Però Flashback Venere Vale la pena Oltre la superficie Davanti a noi

Da dicembre il tour mondiale

“Anime Parallele / Almas Paralelas” è disponibile in diversi formati, tra cui CD standard, vinile. Ed anche in una lussuosa edizione deluxe, che contiene un CD bonus con tracce aggiuntive.

Questo nuovo album anticipa il “Laura Pausini World Tour 2023/2024”, che si svolgerà in Italia a partire da dicembre e toccherà le arene più prestigiose d’Europa, America Latina e Stati Uniti. Inoltre, Laura Pausini incontrerà i membri del suo Fanclub Ufficiale, “LAURA4U Laura Pausini Official Fan Club”, in un raduno speciale. L’evento si terrà il 2 dicembre allo Stadium di Rimini e sarà intitolato “LAUNATICI”, ispirato al suo singolo “Il primo passo sulla Luna”.

Con “Anime Parallele / Almas Paralelas”, Laura Pausini dimostra ancora una volta di essere una forza inarrestabile nella musica internazionale, pronta a toccare il cuore del pubblico con la sua voce unica e il suo messaggio di amore e rispetto per la diversità.

Credits:

Photos: Leandro Emede

Styling: Susanna Ausoni

Total look: Versace

Make-up e capelli: Daniela Zeqo