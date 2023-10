Carlo Pignatelli veste le debuttanti del Gran Ballo della Venaria Reale

Carlo Pignatelli, in occasione della 28ma edizione consecutiva del Gran Ballo della Venaria Reale, vestirà le giovani debuttanti con creazioni da sogno!

Per Carlo Pignatelli si rinnova l’appuntamento con il Gran Ballo della Venaria Reale. L’ evento è ospitato per il 28mo anno consecutivo nell’omonima reggia alle porte di Torino. Ed è dedicato al debutto in società di venti giovani provenienti da tutto il mondo. Appuntamento sabato 28 ottobre con un evento che coniuga cultura, formazione e solidarietà all’insegna della bellezza e con lo stile del brand italiano.

Riti mondani e galateo senza tempo al ritmo ottocentesco del valzer sono gli ingredienti in più della favola contemporanea delle debuttanti. Infatti Pignatelli per loro ha creato dei veri e propri abiti da sogno. Creazioni simili nelle linee ma differenti per loro essenza, tutte ugualmente capaci di enfatizzare l’atmosfera onirica del ballo che vedrà protagoniste le ragazze accompagnate dagli Aspiranti Guardamarina dell’Accademia Navale di Livorno.

Carlo Pignatelli a Vienna sul Lago

Vienna sul Lago è un’iniziativa che, grazie ai suoi obiettivi e ai progetti sociali realizzati nel corso del tempo, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Anche da parte della Presidenza della Repubblica Italiana e della Presidenza della Repubblica Austriaca. E che gode di numerosi patrocini, tra cui quello del Ministero della Difesa, del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Piemonte e della città di Vienna. L’edizione 2023 torna a puntare l’attenzione sulla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Attraverso l’iniziativa “scarpette rosse” del progetto “Zapatos Rojos”, realizzato per la prima volta nel 2009 a Ciudad Juarez, città messicana tristemente nota per essere la capitale dei femminicidi. A questo focus si unisce l’altrettanto importante obiettivo sociale di raccolta fondi a favore di SOS Villaggi dei Bambini Onlus. Associazione che da anni si impegna a sostenere bimbi e donne disagiati, abbandonati e vittime di abusi e violenze.