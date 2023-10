Fotovoltaico in Italia: Lombardia e Puglia le regioni più solari

L’Italia sta compiendo passi significativi nel settore dell’energia solare, dimostrandosi un vero e proprio pioniere nell’adozione del fotovoltaico. Secondo le recenti rilevazioni, il nostro paese ospita ben 1.328.633 impianti fotovoltaici distribuiti su tutto il territorio nazionale

Il 55% degli impianti fotovoltaici si trova nel Nord Italia, il 28% nel Sud e il 17% nel Centro. Questi impressionanti numeri collocano l’Italia al quinto posto in Europa per la diffusione dell’energia solare. A offrire uno sguardo approfondito su questa realtà è VIVIenergia, che ha elaborato un’interessante infografica intitolata “Le regioni più ‘solari’ d’Italia”, al fine di esaminare il mercato del fotovoltaico nel nostro Paese.

Secondo i dati emersi da questa analisi, la regione italiana che si distingue indiscutibilmente per il numero di impianti fotovoltaici è la Lombardia, che vanta un totale di 199.637 installazioni. Al secondo posto troviamo il Veneto con 179.089 impianti e l’Emilia-Romagna con 126.703. Completano la top 5 il Piemonte con 86.015 e il Lazio con 81.067 impianti fotovoltaici.

Il fotovoltaico in Italia

Ma se consideriamo la potenza installata, la Lombardia si conferma al primo posto tra le regioni italiane, con un impressionante totale di 3.149 MW. Tuttavia, la situazione cambia quando si valuta la produzione lorda di energia. In questo caso infatti è la Puglia ad occupare la vetta della classifica con i suoi 4.190 GWh, seguita dalla Lombardia con 2.984 GWh.

Ma perché il fotovoltaico è così rilevante? Innanzitutto, contribuisce in modo significativo a ridurre l’impatto ecologica. Mentre il gas naturale e il carbone emettono rispettivamente 490 g e 820 g di CO2 per generare un kWh di energia, il fotovoltaico ne emette solo 41 g. Inoltre, i componenti degli impianti fotovoltaici, ad eccezione della plastica, possono essere separati e riciclati in modo corretto, contribuendo ulteriormente alla sostenibilità ambientale.

D’altra parte, il fotovoltaico offre una serie di vantaggi ai cittadini. Può coprire fino al 30% dei consumi energetici di una famiglia. Il che si traduce in una notevole riduzione delle spese in bolletta e nell’aumento del valore degli immobili, grazie al miglioramento delle classi energetiche. Inoltre, la manutenzione e la sostituzione dei componenti sono relativamente economiche, e la durata della garanzia degli impianti fotovoltaici va dai 20 ai 25 anni. Pertanto, l’energia solare rappresenta un prezioso alleato sia per l’ambiente che per il benessere delle persone.