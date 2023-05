Clop, la nuova seduta di design di Luxy

Luxy, brand specializzato nella produzione di sedute da oltre quarant’anni, ha svelato Clop, la sua nuova seduta di design super provocatoria e senza regole!

Clop è la nuova seduta di design firmata Luxy. Il brand veneto specializzato nella produzione di sedute che da oltre quarant’anni coniuga qualità e artigianalità italiana. Alla ricerca accurata di soluzioni ergonomiche per garantire funzionalità ed estetica. Luxy concepisce la sedia come un vero e proprio spazio di evasione per la mente, un luogo dove immaginare, pensare, creare.

“Sin dal 2020 abbiamo inserito all’interno delle nostre riflessioni la necessità di comprendere il forte cambiamento del mondo del lavoro e le relative trasformazioni necessarie dal punto di vista del design e della produzione di sedute anticamente denominate da ufficio”. Ha affermato Giuseppe Cornetto Bourlot, Presidente Luxy SpA. “Oggi progettiamo e costruiamo Sedie pensando a coloro che sedendo su di esse svilupperanno le loro idee ed i loro progetti più ambiziosi.

Clop X Luxy

Clop è nata dall’idea di Il Prisma. Lo studio internazionale di architettura e design dal DNA italiano che l’ha definita “maleducata”, perché ha lanciato una super provocazione alle regole dell’office, favorendo così un flusso continuo di idee.

Lo scenario dell’home-office infatti oggi è diventato un ambiente meno rigido. Ed è proprio da questo studio che è nata la nuova seduta: provocatoria, autoironica, sfrontata. Il suo innovativo design è caratterizzato dalla completa personalizzazione e dinamicità. I suoi braccioli non braccioli permettono di adottare posture differenti per ogni occasione d’uso: dai momenti di lavoro intenso ad attimi di pausa e relax.

Una seduta inaspettata ed anticonvenzionale che asseconda l’unicità delle persone. Senza regole e libera di impadronirsi di diversi spazi, Clop è una seduta polifunzionale adatta ad ambienti trasversali come home-office, hotellerie, location dinamiche di co-working e startup.