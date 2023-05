Pacific Chill, il nuovo profumo di Louis Vuitton

Louis Vuitton ha lanciato il nuovo profumo Pacific Chill. Una fragranza tonificante, ispirata paesaggio marino di Los Angeles, che fonde il lusso con la cultura del benessere della California

Creato dal maestro profumiere Jacques Cavallier Belletrud, Pacific Chill è il nuovo lancio della collezione di profumi de cologne di Louis Vuitton. Il primo a essere definito “profumo di benessere”.

Come ha rivelato proprio Belletrud: «Una mattina a Los Angeles, mentre parlavo con Alex Israel, entrambi abbiamo ordinato uno di quei frullati depurativi che tanto amano i californiani. Sono stato ispirato da quel succo ricco di vitamine. Ho detto ad Alex: “Creerò una Cologne detox”». Alex Israel è l’artista che ha creato per Louis Vuitton il dipinto originale per l’esclusivo baule all’interno del quale è racchiusa la nuova fragranza Pacific Chill.

Pacific Chill, il nuovo profumo “detox” di Louis Vuitton

Pacific Chill evoca una fragranza eterea e floreale. Un profumo che racconta una storia olfattiva, dal sole diurno nei luoghi più rigogliosi della California fino alle luci della città di Los Angeles. Belletrud ha infatti formulato il profumo come una bevanda detox, con note di ribes nero, semi di carota ed erbe aromatiche. Il tutto spruzzato con un tocco di rosa di Maggio, che aggiunge fascino floreale, profondità e calore all’esperienza sensoriale. Pacific Chill è in vendita al prezzo di 300 dollari statunitensi ed è disponibile sul sito web di Louis Vuitton.

Jacques Cavallier Belletrud, il creatore del nuovo profumo Louis Vuitton

Nato a Grasse, la città dei profumi, nel 1962, Jacques Cavallier Belletrud è uno dei più rinomati e riconosciuti maestri profumieri. È figlio d’arte: suo padre era infatti un altro famoso profumiere, Jean-Jacques Cavallier. Belletrud ha iniziato la sua carriera nella profumeria nel 1988, lavorando per diverse case di profumi a Grasse. Nel corso degli anni, ha sviluppato una reputazione per la sua abilità nell’utilizzo di ingredienti di alta qualità e nella creazione di composizioni olfattive innovative e distintive. Ha collaborato con numerose marche di lusso nel corso della sua carriera, ma è particolarmente noto per la sua lunga collaborazione con Louis Vuitton. Nel 2012 è diventato il maestro profumiere esclusivo del marchio francese, creando una serie di profumi di successo per la casa di moda.

Tra le sue creazioni più famose per Louis Vuitton ci sono fragranze come “Rose des Vents”, “Dans la Peau”, “Matière Noire” e “L’Immensité”. Alle quali si aggiunge ora “Pacific Chill”. Le sue composizioni spaziano dalle fragranze floreali alle fragranze boisé, ed offrono una vasta gamma di profumi per uomini e donne. Jacques Cavallier Belletrud è ampiamente riconosciuto e premiato nel settore della profumeria. Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti prestigiosi, tra cui il premio “Perfumer of the Year” nel 2004 e il premio “Lifetime Achievement Award” nel 2019, entrambi conferiti dalla Fragrance Foundation.