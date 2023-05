Irina Shayk è il volto delle borse Furla Autunno 2023

E poi la clutch Metropolis dalla forma a busta forma elegante e raffinata. Quest’ultima è presentata in un arcobaleno di tonalità, dal dolce “Marmalade” allo psichedelico viola shag. La Metropolis è disponibile anche in una versione classica a tracolla, insieme ad una versione geometrica esagerata. La collezione Pre-Fall 2023 di Furla è già disponibile sul sito web del brand.

Una delle top model più richieste al mondo

Nata in Russia nel 1986, Irina ha iniziato la sua carriera nella moda nel 2007 e da allora ha lavorato per alcune delle marche più prestigiose del mondo, tra cui Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier, Burberry e Marc Jacobs. Inoltre ha sfilato per numerosi brand di lusso come Schiaparelli, Jacquemus, Versace, Moschino, Calvin Klein e Intimissimi.

Ma non solo: Irina Shayk è anche un’attrice e ha recitato in film come “Hercules” del 2014 e “Un giorno di pioggia a New York” del 2019. Ha anche partecipato a vari programmi televisivi, come “Russia’s Next Top Model” e “Lip Sync Battle”. Oltre alla sua carriera nel mondo della moda, Irina Shayk è anche mamma di Lea, avuta dal suo ex partner Bradley Cooper. La modella è molto attiva sui social media, dove condivide la sua vita professionale e personale con i suoi numerosi fan: solo su Instagram è seguita da quasi 23 milioni di follower.