Veganuary 2023, torna il mese della dieta vegana

Torna anche nel 2023 Veganuary, un progetto lanciato nove anni fa per promuovere la dieta vegana. Il movimento, il cui nome nasce dall’unione di Vegan e January, è di carattere internazionale e invita a ridurre o eliminare, per almeno un mese all’anno, carne, pesce e derivati

È tornato Veganuary, la campagna mondiale dedicata all’alimentazione vegetale nato nel 2014 e che vanta tra i sostenitori numerosi Vip, come Paul McCartney, Joaquin Phoenix, Brian May, Chris Smalling. I testimonial di Veganuary 2023 sono l’attore di X-Men Famke Janssen e Alexis Gauthier, lo chef stellato Michelin che due anni ha deciso di convertire completamente il suo ristorante di Londra Gauthier Soho a un menù completamente vegano.

A Veganuary 2023 aderiscono inoltre influencer e vip internazionali non solo del mondo dello spettacolo ma anche della politica, oltre a ONG e imprese che chiedono a tutti di «aiutare combattere il caos climatico e prevenire future pandemie modificando la loro dieta».

Veganuary 2023

La dieta vegana dunque da qualche anno a questa parte ha un mese tutto dedicato, Veganuary per l’appunto. Il movimento e è nato nel 2014 nel Regno Unito da un’associazione non profit che fa leva su un bacino di oltre 500 mila aderenti. Il partner italiano è “Essere animali”. I partecipanti si mettono alla prova mangiando totalmente vegano per tutti i 31 giorni durante il mese di gennaio.

Questo è reso possibile grazie al supporto di una serie di email giornaliere contenenti informazioni di ogni genere: come fare la spesa, ricette e consigli nutrizionali. Questa iniziativa informa anche sui motivi che portano ad adottare questo stile di vita, come l’impatto che il consumo di carne sta avendo sull’ambiente. Nel 2022 hanno aderito all’iniziativa 629mila persone da 228 Paesi di tutto il mondo. Molte di esse, consapevoli dei benefici, hanno deciso di continuare a mangiare vegano.

I vantaggi della dieta vegana

In questi primi giorni del 2023, questa dieta viene vista da molti come un buon proposito per iniziare al meglio l’anno. Un modo originale per fare un po’ di detox dopo le abbuffate natalizie, ma anche per dimostrare che rinunciare alla carne e ai derivati animali è più facile di quanto possa sembrare. Ma quali sarebbero i vantaggi di un’alimentazione senza carne, pesce, latticini, latte e uova? Il primo sicuramente di ordine etico. Il secondo ambientale, con la conseguente riduzione delle emissioni di gas serra provenienti dagli allevamenti e la progressiva diminuzione del consumo di risorse naturali da parte di questi. Numerosi sono gli studi che confermano risultati disastrosi sull’impatto ambientale per quanto riguarda la produzione di carne e derivati. Secondo la FAO, gli allevamenti intensivi contribuiscono da soli al 14,5% delle emissioni globali di gas serra.

Alcuni nutrienti sui quali porre particolare attenzione nella dieta vegana

L’alimentazione vegana può portare a scoprire nuovi sapori, nuovi piatti e lavorazioni degli alimenti alternativi. Parecchi studi dimostrano che una dieta a prevalenza vegetale, se ben bilanciata, può soddisfare pienamente i bisogni dell’organismo. Può, inoltre, esercitare un utile effetto protettivo a livello cardiovascolare, perché fornisce meno grassi saturi e ha una più alta presenza di fibre ed antiossidanti. Un effetto contro è che, sebbene sia risaputo che ridurre il consumo di carni e formaggi stagionati sia benefico per la salute, eliminare del tutto le proteine animali dalla propria dieta, seppur per brevi periodi di tempo, non ha rilevanti risultati in termini di calo del peso corporeo. È importante porre attenzione su alcuni nutrienti critici, che potrebbero essere non sempre presenti in quantità adeguate e generare carenze. Tra questi, le proteine, la vitamina B12, gli acidi grassi omega 3 e alcuni minerali come calcio, ferro e zinco.

L’introduzione nella dieta di proteine di elevato valore biologico

Veganuary si propone di far seguire una dieta sana e bilanciata, ricca di verdura e di frutta, povera di grassi e zuccheri raffinati e adeguatamente proteica secondo le necessità personali. Rinunciando ai prodotti di origine animale si possono però ottenere proteine di elevato valore biologico, combinando tra loro cereali e legumi, le cui proteine si bilanciano e si completano a vicenda dando origine ad un piatto unico completo. Infatti pasta e fagioli, riso e lenticchie, pasta e ceci sono i più classici esempi. A completare l’apporto proteico della dieta veg si possono introdurre tutti i derivati della soia (tofu, tempeh) e il seitan (ovvero la “bistecca” di glutine), oltre alla frutta secca a guscio.

Come partecipare a Veganuary 2023

Chiunque può partecipare alla campagna, che invita a limitare o a ridurre il consumo di carne per almeno 31 giorni, iscrivendosi gratuitamente al sito a questo link. L’iscrizione non comporta alcun obbligo e può essere annullata in qualsiasi momento. Sul sito si trovano tante ricette deliziose, menu vegan settimanali e consigli utili per provare a mangiare vegano per almeno un mese!