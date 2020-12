Dolce & Gabbana, al Digital Show 2 anche l'Uomo

Nel DG Digital Show 2, la nuova sfilata digitale di Dolce & Gabbana, la collezione Donna è un inno alla femminilità. La collezione Uomo, invece, ha una nuova veste sartorial street. Una mini-collezione dedicata al pubblico del digitale presentata online il 17 dicembre.

Dopo “Walking on The Street”, lanciata il mese scorso, arriva il secondo appuntamento con il DG Digital Show, la sfilata digitale “see now buy now” firmata Dolce & Gabbana ospitata sul web e sui canali social del brand. Una nuova frontiera delle sfilate, che regala l’emozione della passerella mediante collezioni Donna e Uomo immediatamente disponibili all’acquisto in boutique e sull’e-commerce.

La potenzialità del digitale incontra l’unicità dell’esperienza fisica dando vita ad un vero e proprio show. La novità risiede nel fatto che, contrariamente allo scorso show di novembre, questa volta ha sfilato anche l’Uomo. Sono, quindi, due le collezioni : la collezione Donna “Power Pastel”, e quella Uomo “DNA”. Le collezioni sono state presentate sui canali social della maison.

“Power Pastel”: la collezione Donna della sfilata digitale di Dolce & Gabbana

Dopo l’esordio con la collezione “Walking In The Street”, che proponeva urban look decisi e disinvolti, la donna di Dolce & Gabbana è adesso delicata e seducente: la nuova collezione “Power Pastel”, infatti, gioca con i colori pastello in quello che è un inno alla freschezza e al romanticismo femminile.