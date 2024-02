Il Camomilla Music Award sbarca a Sanremo 2024

Si è svolta a Sanremo la prima edizione di “Women for Women against Violence – Camomilla Music Award”. Il premio, ideato da Donatella Gimigliano, è dedicato agli artisti impegnati sui temi della violenza sulle donne e del tumore al seno

Il “Women for Women against Violence – Camomilla Music Award”, ideato da Donatella Gimigliano, Presidente Associazione Consorzio Umanitas Aps, è sbarcato a Sanremo 2024. Sono Francesco Facchinetti, Gatto Panceri, Paola & Chiara, Jo Squillo e Stash dei The Kolors gli artisti che nella magica e frenetica atmosfera del Festival hanno ricevuto il premio.

Un riconoscimento dedicato ad autori ed interpreti che hanno lanciato messaggi sociali sui due temi della violenza di genere e del tumore al seno. Due nemici delle donne, che attraverso la sensibilizzazione e la prevenzione possono essere sconfitti. Il dato è impressionante. Ogni anno in Italia oltre 100 donne vengono uccise da uomini che, quasi sempre, sostengono di amarle. Il tumore al seno poi è il big killer più letale e più frequente del genere femminile e principale causa di mortalità oncologica, 12 mila decessi all’anno. La quarta edizione di “Women for Women against Violence – Camomilla Award” è stata trasmessa su Rai Tre lo scorso 24 novembre, alla vigilia della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

A Sanremo la prima edizione del Camomilla Music Award

Questa prima edizione del Camomilla Music Award a Sanremo 2024 è stata “itinerante”. La consegna del prestigioso premio, una scultura realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, partner storico della kermesse, è avvenuta nei vari giorni di svolgimento del Festival.

La presentazione, affidata a Beppe Convertini, si è tenuta a Casa Sanremo. Oltre all’indicazione della rosa dei premiati è stata introdotto anche il concorso nazionale “Women for Women against Violence Music Contest”, nuovo progetto della casa discografica Musitalia e dell’Associazione Consorzio Umanitas Aps, con il patrocinio di AFI. Il brano inedito più significativo di comunicazione sociale sulle due problematiche, selezionato da una giuria di esperti, riceverà il “Camomilla Music Award”. Il vincitore sarà poi invitato ad esibirsi nell’edizione del programma diretto da Antonio Centomani nell’autunno 2024.

Camomilla Award, alcuni degli artisti premiati

Qualche nome delle personalità che negli anni hanno ricevuto il Camomilla Award: Malika Ayane, Carolina Crescentini, Carolyn Smith, Valeria Solarino. Giorgio Pasotti, Alessio Boni, Antonia Liskova, Eleonora Daniele, Maria Grazia Cucinotta. E poi Leyla Hussein (attivista mondiale contro le mutilazioni genitali), Antonio Maggio, Luca Tommassini, Giovanni Caccamo, Chiara Francini, Paola Minaccioni, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, Barbara De Rossi, Gessica Notaro, Lavinia Biagiotti.

L’evento dell’Associazione Consorzio Umanitas presieduto da Donatella Gimigliano, è patrocinato dal Ministero della Cultura, dal Comitato Unico di Garanzia del MIC, dalla Regione Liguria, dal Comune di Sanremo, da Rai Sostnibilità, dalla SIAE, dall’AFI, da MUSITALIA, e dalla LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori).