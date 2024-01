Dior e Otani Workshop, una co-lab iconica dove l'arte incontra la moda

Dior ha svelato una straordinaria capsule collection frutto della collaborazione tra Kim Jones e l’artista giapponese Otani Workshop, figura di spicco nell’ambito dell’arte contemporanea

La straordinaria collaborazione tra Dior e Otani Workshop dà vita a una collezione unica, dove l’arte e la moda si fondono in una sinergia di stile e innovazione. Otani Workshop non è un collettivo di artisti, ma il nome di uno scultore divenuto il principale rappresentante della ceramica giapponese. Tra le sue opere teste sporgenti, figure con le braccia alzate in preghiera, vasi antropomorfi.

E poi bambini, animali, terre, bronzi. Il bestiario di Otani Workshop è un mondo a sé. Un mondo in cui confluiscono sogni e racconti come così come fantasie e sogni ad occhi aperti, dove forze e forme si incontrano. L’artista è nato nella prefettura di Shiga e vive e lavora sull’isola di Awaji, in Giappone. Questa eccezionale co-lab tra Otani Workshop e Dior, plasmata dalla visione creativa di Kim Jones, è intrisa di un’energia gioiosa e rinfrescante.

Dior e Otani Workshop: il piccolo mostro verde Tanilla, icona della collezione

Al cuore della straordinaria co-lab tra Dior e Otani Workshop c’è Tanilla, un irresistibile e giocoso mostro verde, concepito dal famoso scultore. Tanilla troneggia in versione oversize su raffinate maglie, si staglia con grazia su sottili t-shirt a maniche corte o bomber, evocando lo spirito intelligente e casual della linea Dior Primavera 2024. La sua presenza vivace non si limita all’abbigliamento; infatti, compare anche sul nuovissimo modello di scarpe B33 High Top, un’elegante interpretazione del classico modello tennis.

Versatilità e eleganza: i look iconici della collezione

Il motivo incantevole di Tanilla si estende anche su una sofisticata sovramaglia in denim e sulla tela Dior Oblique, il celebre codice della casa, declinato in vibranti tonalità bordeaux e rosa. La palette di colori dominata dal rosso, caro al fondatore Christian Dior, dona vitalità e raffinatezza alla collezione, conferendo a ogni pezzo un tocco di classe senza tempo.