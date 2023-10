La storia dello sport femminile nel libro di Florindo Di Monaco

Lo sport è da sempre stato un terreno di sfide, determinazione e record da parte di atleti eccezionali. Per troppo tempo, però, la narrazione sportiva ha trascurato il contributo delle donne. Con il libro “Atlete: La Storia dello Sport Femminile. Dalle Origini agli Anni Sessanta” di Florindo Di Monaco, finalmente otteniamo un’affascinante esplorazione del mondo dello sport femminile

“Atlete. La storia dello sport femminile. Dalle origini agli anni Sessanta” di Florindo Di Monaco è il primo volume di un’opera che sta dalla parte delle donne, perché ne narra il difficile cammino di emancipazione e le dure prove affrontate per avere il diritto di praticare qualunque sport, sia a livello dilettantistico che agonistico.

Attraverso una cronistoria precisa e ragionata e mediante la presenza di immagini esemplificative, l’autore racconta di questa lunga marcia di libertà dalle origini della civiltà agli anni Sessanta del Novecento. Di Monaco approfondisce ogni sport menzionato, e soprattutto delinea un attento ritratto delle atlete prese in esame, mostrando il loro valore sia negli sport ma anche nella vita di tutti i giorni.

“Atlete: La Storia dello Sport Femminile. Dalle Origini agli Anni Sessanta”

Un esempio è la storia di Wilma Rudolph, nata povera, affetta da una poliomielite che aveva deformato la sua gamba sinistra e inoltre di pelle nera in un contesto dominato dal razzista Ku Klux Klan. Wilma non si è arresa di fronte ai numerosi ostacoli incontrati, e ha fatto la differenza per sé stessa e anche per gli altri. Nel 1960 ha vinto tre medaglie d’oro alle Olimpiadi nella disciplina dell’atletica leggera. Wilma è stata un esempio di resilienza, di coraggio e di dedizione. Proprio come le altre donne la cui affascinante storia è narrata in questo interessante saggio, a partire dalle eroine dei tempi antichi.

Come ad esempio la spartana Cinisca, nata verso il 440 a.C. e prima donna della storia a vincere una gara olimpica. O, andando avanti nel tempo, come Elizabeth Wilkinson, prima donna boxer della storia nella Londra del XVIII secolo. Il viaggio delle atlete è stato rallentato da tanti ostacoli, per la maggior parte posti da uomini che non accettavano che il “sesso debole” potesse cimentarsi nei loro stessi sport, addirittura partecipare a delle stressanti competizioni.

Una raccolta di storie che esamina l’evoluzione dello sport femminile dalle origini fino agli anni ’60

Da sempre il problema è stato non considerare le donne al pari degli uomini, non in termini di prestanza fisica, che sono abbastanza scontati, ma in termini di preparazione e di talento.

Le donne, invece, hanno dimostrato di potercela fare in ogni disciplina sportiva e di essere implacabili – «Quella delle atlete è una storia che celebra la straordinaria forza d’animo femminile e la tenace resistenza di fronte alle sfide più straordinarie», afferma l’autore. Hanno insegnato al mondo cosa significhi lottare per una giusta causa, e hanno abbattuto mattone dopo mattone il muro di pregiudizi che ha tentato di separarle dalle loro ambizioni agonistiche, e dal loro diritto alla parità di genere.

Biografia dell’autore

Florindo Di Monaco è docente di Lettere nei licei, poeta, saggista, storico e conferenziere. Con passione e vocazione, da anni incentra tutta la sua opera sulla donna, esplorando nei suoi molteplici aspetti un universo ancora poco conosciuto. Ha pubblicato cinque raccolte di poesie, oltre al manuale in versi “Le arti della bellezza” e l’antologia “Donna a penna – Galleria di ritratti femminili nelle pagine di tutti i tempi”. Tutti i suoi lavori, libri e collane audiovisive, raccontano al femminile la storia delle varie attività umane dalle arti alle scienze, dalla cosmesi alla musica e alla filosofia.

Come dimostrano, tra le tante opere dedicate alle donne, le enciclopedie multimediali di “Storia femminile dell’arte”, “Storia femminile della musica” e “Storia femminile della scienza e della medicina”. Tra i suoi ultimi libri: “La storia è donna”, “Le donne e il mare”, “Le pensatrici – Una storia della filosofia tutta al femminile” e “Identità lesbica”. È inoltre collaboratore del periodico online Vitamine Vaganti con una serie di articoli di carattere storico sulla donna.

“Atlete. La storia dello sport femminile. Vol. 1: Dalle origini agli anni Sessanta”

Autore: Florindo Di Monaco

Casa Editrice: Abrabooks Editore

Collana: Saggistica

Genere: Saggio/sport

Pagine: 380

Prezzo: 42,00 €