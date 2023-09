Haider Ackermann e Augustinus Bader, le creme limited edition

Il brand skincare Augustinus Bader ha svelato la limited edition dell’iconica The Cream in co-lab con lo stilista Haider Ackerman alla cena vip a New York!

Durante la New York Fashion Week, Haider Ackermann e Charles Rosier, CEO e co-fondatore di Augustinus Bader, hanno accolto vip e ospiti ad una cena alla galleria Salon 94. Lo scopo? Celebrare la limited edition Haider Ackermann – Augustinus Bader. Il brand, pluripremiato per le sue linea di prodotti per la cura di pelle e capelli, è nato nel 2018. Si ispira a oltre 30 anni di ricerca rivoluzionaria guidata dallo scienziato specializzato in cellule staminali e dottore in medicina rigenerativa, e si avvale del massimo livello della scienza applicata all’industria.

Sin dalla sua nascita, Augustinus Bader ha conquistato il favore anche di molte star. E per il lancio di questa co-lab, le celebrities a sostegno del progetto sono state tantissime. La collaborazione sarà disponibile a partire dal 4 ottobre 2023 sul sito del brand di skin care.

Haider Ackermann e Augustinus Bader, la limited edition

La collaborazione è un’edizione limitata delle pluripremiate Cream e Rich Cream di Augustinus Bader, profondamente idratanti e nutrienti. Due creme che supportano il rinnovamento cellulare e migliorano notevolmente l’aspetto della carnagione.

In una collaborazione unica nel suo genere, il visionario stilista Haider Ackermann ha reinterpretato le iconiche bottiglie delle creme in vasi Nomad cromati ultramoderni e da collezione. Questa partnership fonde perfettamente la mano raffinata e il know-how di Haider Ackermann con le formulazioni scientifiche ad alte prestazioni di Augustinus Bader.

La cena vip a New York

Tra gli ospiti della cena preparata dallo chef Yann Nury per il lancio della limited edition c’erano molte celebrities. Fra cui Charles Rosier, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Sofia Coppola, Oscar Isaac, Jared Leto, Farida Khelfa. Ma anche Paloma Elsesser, Amelia Gray, Karen Elson, Saskia de Brauw, Derek Blasberg, Cody Fern. E poi Inez van Lamsweerde, Vinoodh Matadin, Charles Matadin, Olympia Scarry, Waris Ahluwalia.

Haider Ackermann, visionario stilista tra i più influenti della sua generazione, ha lanciato il suo marchio omonimo nel 2003. Il suo stile è caratterizzato da una combinazione di elementi femminili e maschili, da una forte attenzione alla sartoria e da un uso sperimentale dei materiali. Haider Ackermann ha collaborato tra gli altri con Tilda Swinton e Timothée Chalamet, che hanno indossato i suoi capi sui red carpet di Cannes, di Venezia, gli Oscar e al Met Gala. Chi non ricorda l’outfit rosso fuoco gender fluid indossato da Chalamet a Venezia 79? Una creazione di Hackerman!