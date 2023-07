Dolce&Gabbana firma la prima speciale Sky Glass

Una partnership unica prende il via tra due brand di eccellenza: Dolce&Gabbana e Sky. La casa di moda italiana e la piattaforma televisiva si uniscono per creare una speciale edizione di Sky Glass. La tecnologia all’avanguardia si coniuga con l’artigianato d’eccellenza italiano

Dolce&Gabbana e Sky insieme per unire arte e innovazione. La prima opera frutto di questa collaborazione è la one-of-a-kind Sky Glass Carretto Siciliano, presentata durante gli eventi Alta Moda di Dolce&Gabbana che si sono tenuti nella Valle d’Itria, in Puglia, lo scorso luglio.

Un capolavoro dipinto a mano da un artigiano palermitano, il 65 pollici di Sky Glass è decorato con l’iconografia tipica del Carretto Siciliano. Un pezzo unico che anticipa una linea esclusiva di Sky Glass Dolce&Gabbana in edizione limitata.

Dolce&Gabbana e Sky: l’arte dell’alta moda e l’innovazione tecnologica

I disegni di Sky Glass Carretto Siciliano, ispirati alla tradizione pittorica della Sicilia occidentale, sono caratterizzati da motivi geometrici e ornamenti floreali stilizzati, impreziositi dalle tonalità intense che rappresentano l’essenza visiva dell’Isola: il rosso del magma dell’Etna, il blu profondo del mare, il verde degli incantevoli paesaggi costieri e il caldo giallo del sole di Sicilia.

La partnership tra Dolce&Gabbana e Sky darà poi vita a una linea esclusiva di smart TV in edizione limitata, che sarà presto disponibile sul mercato. Sky Glass, lanciata in Italia lo scorso settembre, è una Smart TV di ultima generazione con un design elegante. Integra i contenuti di Sky e dei principali canali in chiaro, oltre alle app in streaming. Grazie alla soundbar Dolby Atmos® e uno schermo 4K HDR Quantum Dot ha una qualità audio-video straordinaria.

Sky Glass inoltre semplifica la ricerca e la scelta dei contenuti da vedere, offrendo un’esperienza di visione unica. Inoltre, è la prima TV al mondo certificata CarbonNeutral® da Climate Impact Partners. Una dimostrazione tangibile dell’impegno di Sky per la sostenibilità ambientale.

La collaborazione tra Dolce&Gabbana e Sky rappresenta dunque un connubio perfetto tra l’arte dell’alta moda e l’innovazione tecnologica, promettendo di regalare agli appassionati di entrambi i brand un’esperienza visiva e sensoriale unica nel suo genere.