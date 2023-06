Acqua dell’Elba x Azimut, il profumo del mare in casa

Acqua dell’Elba ha creato Azimut il profumatore d’ambiente unico dalla fragranza mediterranea per vivere appieno l’autentica essenza della vita di mare!

Acqua dell’Elba ha condiviso con Azimut Yachts il profondo legame con il mare. Amore per il mare significa anche amore per la bellezza e la natura. La barca come casa, l’acqua come orizzonte, la brezza di mare come compagna di viaggio. I luxury yachts, leader mondiale della nautica, sono frutto di un incessante lavoro che è nato dalla cura per i dettagli. Proprio come le creazioni artigianali della maison di profumi, così vicine alla tradizione toscana, così capaci di interpretare il futuro.

Un legame che esprime un modo di vedere e vivere il mare improntato alla bellezza, nel segno del rispetto e della salvaguardia ambientale. Il profumatore Acqua dell’Elba X Azimut è un omaggio allo spirito di avventura, una fragranza dedicata agli amanti delle emozioni che sognano di creare ricordi in mare. Benvenuti a bordo…

Acqua dell’Elba X Azimut

Pensando a chi vive il mare dunque, Acqua dell’Elba ha creato il profumatore d’Ambiente Azimut. Una fragranza mediterranea appositamente creata per Azimut con note di bergamotto, mirto, rosmarino, cisto di mare, lentisco e fichi d’India. Un accordo super fresco e marino pensato per chi vive e desidera assaporare l’essenza autentica della vita di mare.Tuttavia è molto più di una semplice fragranza: è un autentico omaggio allo spirito di avventura. È stato creato appositamente per coloro che amano le emozioni che solo il mare può offrire trasportati dalla brezza marina.

La fragranza incarna l’essenza stessa dell’avventura e della passione per il mare. L’ambizione di ricreare l’essenza del mare ha fatto di Acqua dell’Elba la rappresentante dell’eccellenza Made in Tuscany, in Italia e all’estero. ll profumatore Azimut è già disponibile in tutti i punti vendita della maison e sul sito ufficiale.