Antonio Marras è tornato a sfilare a Milano Fashion Week con la collezione Primavera-Estate 2023. Il designer e costumista sardo si è ispirato al magico mondo dell’Opera

Per la collezione Primavera-Estate 2023, presentata oggi a Milano Moda Donna, Antonio Marras si cala nel ruolo di un visionario che organizza una spedizione all’interno della Sardegna più inesplorata e preistorica.

Qui vuole riportare agli antichi fasti un Teatro dell’Opera, ormai sommerso dalle acque di un lago. Ad accompagnare il designer nell’immaginario viaggio dal mare alla terra di mezzo, personaggi di ogni carattere e personalità accomunati dalla passione per l’avventura, la natura e l’amore per il bel canto.

Antonio Marras, la sfilata Primavera-Estate 2023 a Milano Moda Donna

In passerella abiti drappeggiati su fondali di paesaggi bucolici. Broccati, ricami, intarsi e decori. Gonne trasparenti per le donne. La collezione Primavera-Estate 2023 di Antonio Marras richiama il teatro, le eroine della lirica come Tosca, l’Aida, Medea, Turandot, senza però tradire l’ispirazione sarda. Tutti gli elementi che contraddistinguono le creazioni del designer sono incastrati con i retaggi del mondo dell’Opera.