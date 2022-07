I bikini e costumi interi di tendenza in questa stagione sfoggiati dalle celebrities al mare o in barca, da Chiara e Valentina Ferragni ad Anna Tatangelo

L’estate è arrivata ed il caldo di questi giorni invoglia a fuggire dalla città per cercare un po’ di freschezza e relax sulla spiaggia. Anche le nostre celebrities si godono le vacanze al mare, sfoggiando sui social i costumi di tendenza dell’estate 2022.

Dai bikini animalier, ai costumi interi, fino ad arrivare alle fantasie floreali: le vip italiane dimostrano di essere glamour anche in spiaggia.

I costumi dell’estate 2022 indossati dalle celebrities

Anna Tatangelo ha pubblicato una serie di scatti direttamente da Taormina, a bordo di uno yatch. Sotto al sole sfoggia il suo bikini mozziafiato: la fantasia floreale si abbina perfettamente alla sua abbronzatura, e con un paio di maxi occhiali da sole ha completato il suo look estivo.

Valentina Ferragni ha invece scelto un costume intero di Miss Bikini Luxe sgambato, con profonda scollatura rotonda sulla schiena e laccetti intrecciati che lasciano semi-scoperti i fianchi. A impreziosirlo, ci sono dei particolari dettagli di torchon e cilindri dorati.

Aurora Ramazzotti con il bikini triangolare

Anche Aurora Ramazzotti si sta godendo qualche giorno di relax al mare. A Forte dei Marmi ha indossato un bikini a triangolo. Il modello, firmato Etro, è caratterizzato dall’iconica fantasia Liquid Paisley.

Costumi estate 2022, l’animalier di Melissa Satta

È cominciata l’estate anche per Melissa Satta, che ha deciso di trascorrere un po’ di tempo in Sardegna in compagnia del figlio. In spiaggia ha scelto un costume dalla stampa animalier del suo brand SMMR.

Chiara Ferragni in Puglia

In questo weekend Chiara Ferragni si è concessa un po’ di spensieratezza in Puglia. L’influencer ha deciso di sfoggiare un meraviglioso bikini colorato appartenente al suo brand.

Miriam Leone brilla col costume dorato

I costumi glitterati sono sempre di tendenza anche nell’estate 2022: rendono un look balneare glamour ed originale. Miriam Leone ha scelto un modello intero sgambato con coppe triangolari e un anello al centro.