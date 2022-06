Versace Uomo, la sfilata SS23 omaggia il barocco pop a tinte fluo

Poi i parka in nylon sottile si stringono in fondo con una culisse, i pantaloni-pijama in seta sono rosa o in altri colori brillanti, i soprabiti sono in lattice eco-sostenibile. I pantaloni in pelle traforata si abbinano a canotte in pizzo trasparente e le giacche a righe si indossano su pantaloni pitonati così come i bomber sportivi sulle camicie in seta. La vera chicca? Sicuramente il trikini da uomo, da indossare come un body sotto pantaloni sartoriali oversize, con la schiena nuda. Non mancano ovviamente i simboli del brand come la Medusa, la Greca e i fregi classici. Fra gli accessori oltre a borse colorate e scarpe dalla punta quadrata anche una moltitudine di oggetti della linea Home. I modelli hanno sfilato con tazzine da caffé e piattini appesi alle cinture come un decoro, o con vasi sottobraccio, come trofei. Tutto il mondo iconico di Versace per la Gen Z!