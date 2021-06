Ariana Grande, primo compleanno da moglie

Nata il 26 giugno 1993, Ariana Grande compie oggi 28 anni. La cantautrice e attrice (è apparsa, tra gli altri, in “Zoolander 2” e “Men in Black: International”) si è sposata a maggio con l’agente immobiliare Dalton Gomez.

La popstar Ariana Grande festeggia oggi 28 anni. La star della musica internazionale ha realizzato, finora, sei album in studio, cinque dei quali hanno raggiunto la vetta della celebre Billboard 200. Il suo ultimo lavoro è del 2020 e s’intitola “Positions”.

Nella sua carriera Ariana ha vinto due Grammy Awards, due Billboard Music Awards, tre American Music Awards e un BRIT Award. Nel 2016 e nel 2019 è stata nominata fra le “100 persone più influenti al mondo” nella classifica della rivista Time. Nel 2018, invece, Billboard l’ha nominata “donna dell’anno”.

Ariana Grande festeggia oggi 28 anni

Ariana Grande, che sta scalando le classifiche estive con “Save Your Tears”, duetto assieme a The Weeknd, festeggia oggi il suo ventottesimo compleanno.

Tra le prime a farle gli auguri, la collega e amica Katy Perry, che addirittura per errore li ha anticipati di un giorno. Ieri, infatti, ha scritto su Twitter: «Il più felice dei compleanni alla migliore cantante vivente sulla Terra, Ariana Grande. Prova a contraddirmi se la pensi diversamente». Si è, poi, corretta poco dopo con un altro tweet: «Cavoli, sono in anticipo».

La carriera di Ariana e le sue origini italiane

Ariana Grande va molto fiera delle sue origini italiane. I suoi bisnonni, infatti, Antonio Grande e Filomena Venditti emigrarono nel 1912 dal Molise (precisamente Gildone, in provincia di Campobasso) negli Stati Uniti. Appassionata di canto, ballo e recitazione fin da bambina, a soli quattro anni Ariana viene chiamata dalla Nickelodeon per un ruolo nello show “All That”. Nel 2009 inizia a registrare cover delle canzoni dei suoi cantanti preferiti e le pubblica sul suo canale YouTube.

Nel 2010 ottiene la notorietà grazie al ruolo di Cat Valentine nelle sitcom di Nickelodeon “Victorious” e “Sam & Cat”. Nel 2011 firma un contratto con Republic Records, la sua attuale casa discografica. Nel dicembre 2011 arriva il primo singolo “Put Your Hearts Up”. Da allora sforna hit mondiali che ogni anno scalano le classifiche di tantissimi Paesi.

Il matrimonio con Dalton Gomez

Attraverso il video del suo brano “Stuck With U”, nel maggio 2020 Ariana Grande conferma la sua relazione con l’agente immobiliare Dalton Gomez. Il 20 dicembre 2020, con un post Instagram, la popstar statunitense annuncia il fidanzamento ufficiale con Dalton.



Il matrimonio si celebra il 15 maggio 2021, con una cerimonia privata. Questo, quindi, è il primo compleanno da sposata per la celebre cantante.