L’almanacco di oggi, mercoledì 13 agosto 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Mercoledì 13 agosto 2025 scorre tra le ultime ore di lavoro e i primi spostamenti verso le vacanze di Ferragosto. Le città iniziano a svuotarsi, le stazioni e gli aeroporti si riempiono, e tra chi programma gite fuori porta e chi resta in città, si respira quell’aria sospesa tipica dell’estate italiana. Ecco tre frasi per augurare buongiorno ed iniziare la giornata con un sorriso:

“Buongiorno! Oggi la fretta è solo quella di scegliere se mettere il costume o restare in ufficio.”

“Mercoledì di mezza estate: metà testa al lavoro, metà già in spiaggia… anche solo mentalmente.”

“Caffè, agenda e un pensiero fisso: il weekend lungo è quasi a portata di mano.”

Nati il 13 agosto

Alfred Hitchcock (1899–1980). Maestro del brivido, nato nel 1899, ha lasciato un segno indelebile nel cinema con capolavori come Psycho, La finestra sul cortile e Gli uccelli. Con il suo stile unico, ha saputo trasformare il suspense in arte, innovando linguaggi e tecniche narrative che ancora oggi ispirano registi in tutto il mondo.

Fidel Castro (1926–2016). Leader rivoluzionario cubano, ha guidato la Rivoluzione del 1959 e governato l’isola fino al 2008. Figura divisiva e carismatica, ha influenzato la geopolitica del Novecento e alimentato un dibattito tuttora acceso su rivoluzione, autoritarismo e identità latino-americana.

Herb Ritts (1952–2002). Fotografo e regista statunitense di origine ebraica, celebre per i ritratti in bianco e nero che hanno definito gli anni Ottanta e Novanta. Ha immortalato icone come Madonna, Naomi Campbell e Richard Gere, fondendo eleganza classica e modernità in immagini intramontabili.

Ron (Rosalino Cellamare) (1953). Cantautore italiano nato a Dorno, nel Pavese, ha fatto la sua entrata nel panorama musicale grazie all’incontro con Lucio Dalla, scrivendo Piazza Grande. Dopo esordi brillanti tra Sanremo e hit memorabili, ha consolidato uno stile personale basato su melodia e profondità emotiva.

Domenico Dolce (1958). Nato a Polizzi Generosa, in Sicilia, Domenico Dolce è l’anima creativa e imprenditoriale dietro Dolce & Gabbana, marchio fondato nel 1985 con Stefano Gabbana. Cresciuto tra i tessuti del negozio di famiglia, si forma all’Istituto Marangoni a Milano e coltiva un sodalizio artistico, poi anche personale, che avrebbe rivoluzionato la moda italiana. Celebre per le sue collezioni che uniscono sensualità mediterranea e stile sartoriale, ha mantenuto con l’ex compagno Gabbana un rapporto professionale saldo e vincente.

Kasia Smutniak (1979). Attrice e modella polacco-italiana nata a Piła, naturalizzata italiana, ha costruito una carriera raffinata sul grande e piccolo schermo, con titoli come Perfetti sconosciuti e Loro. Figlia di un generale dell’aviazione, ha conseguito il brevetto di pilota giovanissima. Ha avuto una figlia, Sophie (2004), con Pietro Taricone; dopo la dolorosa scomparsa di lui, ha avuto un secondo figlio, Leone, con il compagno e poi marito Domenico Procacci. Parla più lingue e ha fondato una scuola in Nepal con la Pietro Taricone Onlus.

Morti il 13 agosto

Lauren Bacall (1924–2014). Icona dell’età d’oro di Hollywood, Lauren Bacall ha segnato il cinema con ruoli sofisticati e magnetici, accanto a Humphrey Bogart in classici come The Big Sleep e Key Largo. La sua eleganza e la voce profonda l’hanno resa un simbolo intramontabile.

Nadia Toffa (1979–2019). Giornalista e conduttrice televisiva italiana, celebre per il ruolo in Le Iene, Nadia Toffa ha affrontato battaglie personali e professionali con straordinario coraggio. Dopo gli esordi alla televisione locale di Brescia e la laurea in Lettere, ha conquistato l’attenzione nazionale con inchieste su ambiente, sanità e diritti civili. A partire dal crollo durante un servizio nel 2017, ha reso pubblica la sua lotta contro il tumore cerebrale, senza mai perdere dignità e ironia. Il suo libro Fiorire d’inverno è un diario toccante della resilienza. La sua scomparsa nel 2019 ha lasciato un vuoto profondo, ma la sua voce rimane viva nel ricordo di chi ha saputo comunicare con empatia e passione.

Gino Strada (1948–2021). Chirurgo e fondatore di Emergency, ha portato cure gratuite nei teatri di guerra in tutto il mondo. Laureato a Milano, si è formato anche all’estero prima di operare con la Croce Rossa. Con Emergency, dal 1994, ha garantito assistenza medica in crisi umanitarie come quelle in Afghanistan e in Africa. Ha fatto della sanità un diritto universale, opponendosi all’indifferenza verso le vittime dei conflitti.

Piero Angela (1928–2022). Il celebre divulgatore scientifico italiano si è spento il 13 agosto 2022, in punta di piedi, lasciando una traccia indelebile nella televisione e nella cultura del Paese. Con Quark e poi SuperQuark, ha reso la scienza accessibile a milioni di italiani, combinando rigore e chiarezza. Nel suo lungo percorso, ha scritto decine di libri, prodotto documentari, ricevuto riconoscimenti prestigiosi e guidato il pubblico verso un atteggiamento critico e curioso. È stato definito un “maestro della divulgazione” capace di unire generazioni.

Il cielo di mercoledì 13 agosto 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Questo 13 agosto si apre con un cielo carico di movimento e trasformazione. Dopo il picco dell’allineamento tra Venere e Giove, si intravede una nuova fase. Il Sole in Leone continua a riscaldare i nodi vitali, mentre la Luna arietina sprigiona dinamismo e riflessione. Le energie celesti invitano ad agire con intuizione e a creare cambiamenti concreti.

☉ Sole in Leone

Il Sole regala sicurezza e presenza scenica. È il momento ideale per valorizzare la creatività e affermare la propria unicità. Il coraggio sostiene chi osa farsi notare.

☽ Luna in Ariete

La Luna spinge all’azione e alla chiarezza emotiva. Nascono impulsi netti e desideri sinceri. È una giornata propizia per fare scelte intuitive e agire con convinzione.

☿ Mercurio post-retrogrado in Leone

Mercurio ha appena ripreso il moto diretto e porta chiarezza nella comunicazione. Idee si strutturano, progetti si sbloccano. Ora è il momento di parlare con fiducia e precisione.

♀ Venere in Cancro

Venere conserva un’aura di dolcezza e armonia nei legami. Anche se la splendida congiunzione si dissolve, rimane calore e possibilità di connessioni autentiche.

♃ Giove in Cancro

Giove continua a seminare abbondanza emotiva e sicurezza radicata. Favorisce legami profondi e scelta di ciò che nutre davvero l’anima.

♄ Saturno retrogrado in Pesci

Saturno invita alla riflessione e alla responsabilità interiore. Evoca un equilibrio tra sogno e realismo, spingendo a trovare senso nella disciplina e nella crescita personale.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 13 agosto 2025

