La collezione Le Lion de Chanel porta l’energia del leone, simbolo di forza e eleganza ed animale talismano di Coco Chanel, nell’alta gioielleria.

La nuova collezione di alta gioielleria Le Lion de Chanel celebra il simbolo più maestoso e potente della Maison: il Leone. Incarnando il segno zodiacale e il talismano personale di Gabrielle “Coco” Chanel, questi gioielli fondono infatti eleganza e audacia, richiamando la maestosità del re della giungla. Anelli, collane, orecchini e bracciali sono scolpiti in diamanti e metalli preziosi, ed oscillano tra forme astratte e figurative che evocano forza e poesia.

Ogni dettaglio è studiato per catturare la luce e attirare lo sguardo, rendendo questa collezione perfetta per chi desidera farsi notare con stile e sicurezza. Le creazioni Le Lion de Chanel si integrano con disinvoltura tanto a un abito da sera quanto a un outfit minimalista, diventando un simbolo di presenza e personalità.

Accanto a Le Lion de Chanel, la Maison propone anche la collezione Les Signatures de Chanel che esplora i codici simbolici storici della griffe. Ogni pezzo racconta l’eleganza senza tempo di Chanel.

Nella vita di Gabrielle Chanel, il leone ha sempre avuto un ruolo speciale. Era il suo segno zodiacale, essendo nata il 19 agosto 1883. Ma oltre a questo, Gabrielle ha sempre amato il leone, indomabile e maestoso, per una serie di altri motivi che l’hanno portata ad eleggere il Re della giungla a suo talismano. Il leone è il simbolo di Venezia, città della rinascita di Chanel. Per averlo sempre vicino, lo ha scelto anche nelle sue creazioni. Inciso sui bottoni dei tailleur in tweed o sulle chiusure delle borse, il leone è diventato col tempo, un soggetto di predilezione e un’icona dell’Haute Joaillerie Chanel.

Nel 1920, distrutta dalla morte improvvisa del suo grande amore Boy Capel, si lascia convincere da due suoi cari amici, il pittore José-Maria Sert e sua moglie Misia, ad accompagnarli in un viaggio a Venezia. Più che un colpo di fulmine, è una vera rinascita. Gabrielle è rapita dall’effervescenza artistica e mondana di questa città posta, proprio come lei, sotto il segno del leone. Figura protettiva della Serenissima che la attrae e la ispira, infatti il felino simbolo di coraggio e rinnovamento è onnipresente.

Da allora, il leone entrò nella sua vita e nel suo stile. Nel suo appartamento di rue Cambon 31, il leone divenne un guardiano benevolo. Realizzato in marmo, bronzo o legno, presidiava il suo universo intimo. È simbolo di forza, indipendenza e solarità, tutti tratti che definivano il carattere della designer. Nel 2021 la Maison ha lanciato anche il profumo Le Lion de Chanel, parte della collezione Les Exclusifs.

Oggi, con la collezione Le Lion de Chanel, questa icona potente si rinnova e conquista il mondo dell’haute joaillerie. È un omaggio prezioso a una leggenda della moda e al suo simbolo eterno.