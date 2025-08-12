Wondernet Magazine
Luxury NUOVI ARTICOLI

Le Lion de Chanel: la forza e l’eleganza del re della giungla nell’alta gioielleria

by Laura Saltari041
Ritratto di una donna che indossa un anello e una collana con ciondolo a forma di leone dalla collezione di alta gioielleria "Le Lion de Chanel".
La collezione Le Lion de Chanel porta l’energia del leone, simbolo di forza e eleganza ed animale talismano di Coco Chanel, nell’alta gioielleria.

La nuova collezione di alta gioielleria Le Lion de Chanel celebra il simbolo più maestoso e potente della Maison: il Leone. Incarnando il segno zodiacale e il talismano personale di Gabrielle “Coco” Chanel, questi gioielli fondono infatti eleganza e audacia, richiamando la maestosità del re della giungla. Anelli, collane, orecchini e bracciali sono scolpiti in diamanti e metalli preziosi, ed oscillano tra forme astratte e figurative che evocano forza e poesia.

La collezione di alta gioielleria Le Lion de Chanel

Ogni dettaglio è studiato per catturare la luce e attirare lo sguardo, rendendo questa collezione perfetta per chi desidera farsi notare con stile e sicurezza. Le creazioni Le Lion de Chanel si integrano con disinvoltura tanto a un abito da sera quanto a un outfit minimalista, diventando un simbolo di presenza e personalità.

Una donna con lunghi capelli scuri indossa un orecchino pendente e un anello a forma di leone della collezione Le Lion de Chanel.
Dettaglio dei gioielli della collezione “Le Lion de Chanel” 2025 – wondernetmag.com

Accanto a Le Lion de Chanel, la Maison propone anche la collezione Les Signatures de Chanel che esplora i codici simbolici storici della griffe. Ogni pezzo racconta l’eleganza senza tempo di Chanel.

Nella vita di Gabrielle Chanel, il leone ha sempre avuto un ruolo speciale. Era il suo segno zodiacale, essendo nata il 19 agosto 1883. Ma oltre a questo, Gabrielle ha sempre amato il leone, indomabile e maestoso, per una serie di altri motivi che l’hanno portata ad eleggere il Re della giungla a suo talismano. Il leone è il simbolo di Venezia, città della rinascita di Chanel. Per averlo sempre vicino, lo ha scelto anche nelle sue creazioni. Inciso sui bottoni dei tailleur in tweed o sulle chiusure delle borse, il leone è diventato col tempo, un soggetto di predilezione e un’icona dell’Haute Joaillerie Chanel.

Una donna con capelli corti e ricci indossa un set di orecchini e anello con diamanti della collezione Chanel Le Lion.
La collezione “Le Lion de Chanel” 2025, un omaggio all’iconico simbolo di Mademoiselle Chanel – wondernetmag.com

Nel 1920, distrutta dalla morte improvvisa del suo grande amore Boy Capel, si lascia convincere da due suoi cari amici, il pittore José-Maria Sert e sua moglie Misia, ad accompagnarli in un viaggio a Venezia. Più che un colpo di fulmine, è una vera rinascita. Gabrielle è rapita dall’effervescenza artistica e mondana di questa città posta, proprio come lei, sotto il segno del leone. Figura protettiva della Serenissima che la attrae e la ispira, infatti il felino simbolo di coraggio e rinnovamento è onnipresente. 

Ritratto di una donna che indossa due anelli a tema leone della collezione Le Lion de Chanel.
Primo piano di un pezzo di alta gioielleria della nuova collezione Chanel – wondernetmag.com

Da allora, il leone entrò nella sua vita e nel suo stile. Nel suo appartamento di rue Cambon 31, il leone divenne un guardiano benevolo. Realizzato in marmo, bronzo o legno, presidiava il suo universo intimo. È simbolo di forza, indipendenza e solarità, tutti tratti che definivano il carattere della designer. Nel 2021 la Maison ha lanciato anche il profumo Le Lion de Chanel, parte della collezione Les Exclusifs.

Oggi, con la collezione Le Lion de Chanel, questa icona potente si rinnova e conquista il mondo dell’haute joaillerie. È un omaggio prezioso a una leggenda della moda e al suo simbolo eterno.

Articoli correlati

MTV VMA 2023, i Måneskin vincono il premio Best Rock con “The Loneliest”

Redazione

Linda Evangelista torna a splendere sulla cover di settembre di Vogue UK

Clara Mancini

Chanel: la sfilata per la Collezione Cruise 2022 omaggia Jean Cocteau

Paola Pulvirenti

Lascia un commento