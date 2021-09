Can Yaman a Venezia 78, fan in delirio

Can Yaman ieri ha partecipato per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia. L’attore turco è arrivato al Lido ed è stato premiato nell’ambito del Filming Italy Best Movie Award.

Dopo un’estate frenetica tra Capri e Turchia con la presunta ex fidanzata Diletta Leotta, e le vacanze da solo in Sardegna e in Puglia, Can Yaman ieri è sbarcato al Lido. Per la prima volta, anche l’attore turco si è presentato alla Mostra del Cinema di Venezia con il suo fascino e il suo sorriso smagliante.

Durante il Filming Italy Best Movie Award, ideato da Tiziana Rocca Direttore Generale Filming Italy Award e Vito Sinopoli, Amministratore Unico Duesse Communication e Presidente onorario del Premio, è stato premiato anche l’attore turco di “Daydreamer – Le ali del sogno“.

Can Yaman a Venezia, fan in delirio

In occasione del suo debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, l’attore ha scritto sul suo profilo Instagram “Grande giorno domani, sono supercarico per la premiazione. Venezia è una meraviglia, sembra un videogioco… Ci vediamo domani “. Can Yaman è sbarcato al Lido, accompagnato dalle urla delle sue fan e dagli scatti fotografici. Si è presentato con un sorriso smagliante e occhiali da sole che facevano intravedere uno sguardo spensierato. L’attore, vestito interamente Dolce & Gabbana, non sembra sentire la mancanza dell’ex fidanzata Diletta Leotta.

A Venezia il Filming Italy Best Movie Award

Alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia Can Yaman è stato premiato per la serie tv “Daydreamer – Le ali del sogno”, andata in onda fino a maggio di questo anno su Canale 5. Il premio che gli è stato conferito infatti, riguarda le migliori serie tv italiane del 2021. Il Filming Italy Best Movie Award è ideato da Tiziana Rocca e Vito Sinopoli.

I prossimi progetti di Can

Can Yaman è stato scelto per interpretare il ruolo di Sandokan nella nuova serie tv, accanto a Luca Argentero. Ma per vederlo dovremo aspettare ancora un po’: le riprese della co-produzione internazionale targata Lux Vide, sono state, infatti, rinviate e inizieranno a febbraio 2022. Nel frattempo l’affascinante attore turco è impegnato nelle riprese come protagonista della serie “Viola come il mare”, con Francesca Chillemi.