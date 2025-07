L’almanacco di oggi, lunedì 14 luglio 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

14 luglio 2025: nel giorno che in Francia celebra la presa della Bastiglia, in Italia si parla di rincari estivi, partenze intelligenti e lavoro da remoto. Le città si svuotano e i social si riempiono di scatti da resort e terrazze urbane. Il lunedì non perdona, ma resta il momento perfetto per ritrovare il ritmo, magari con un sorriso in più e qualche parola che svolta l’umore. Ecco tre frasi per augurare buongiorno:

Buongiorno a chi oggi ha già capito che il weekend era una bella illusione. Ma niente panico: c’è sempre la pausa pranzo.

Che sia un lunedì da “non parlatemi” o da “conquisterò il mondo”, l’importante è iniziare con la faccia giusta… o almeno con il caffè giusto.

Oggi è lunedì, ma potresti anche far finta che sia mercoledì: a volte l’autoconvincimento è una forma di sopravvivenza.

Nati il 14 luglio

William Hanna (1910–2001). Pioniere dell’animazione statunitense, co‐fondatore di Hanna‑Barbera. Ha creato personaggi iconici come Tom & Jerry, I Flintstones e Scooby‑Doo, rivoluzionando la televisione per ragazzi. Il suo stile visivo ha definito un’intera era cartoonesca.

Natalia Ginzburg (1916–1991). Scrittrice e saggista italiana, nata a Palermo. Autrice di romanzi come Lessico famigliare, ha esplorato temi familiari, politici e sociali con stile conciso e incisivo. Attivista antifascista e deputata, ha lasciato un segno duraturo nella letteratura italiana .

Ingmar Bergman (1918–2007). Regista e drammaturgo svedese, considerato uno dei massimi del cinema del Novecento. Le sue opere—tra cui Il settimo sigillo, Scene da un matrimonio e Sussurri e grida—sono note per profondità esistenziale, introspezione psicologica e potenza simbolica .

Renato Pozzetto (1940). Comico, attore, cantante e regista milanese. Emergendo insieme all’amico Cochi Ponzoni, ha coniato uno stile surreale e irresistibile, con pellicole cult come Il ragazzo di campagna. Icona della comicità italiana anni ’70–’90.

Ignazio Moser (1992). Ex ciclista su pista e strada, figlio del celebre Francesco Moser. Dopo le competizioni in Europa, ha scelto i media come nuovo palco: volto televisivo noto per Grande Fratello VIP e opinionista sportivo, è diventato influencer lifestyle

Morti il 14 luglio

Alphonse Mucha (1860–1939). Illustratore e pittore ceco, figura chiave del movimento Art Nouveau. A Parigi, divenne famoso per i suoi poster teatrali (come quelli per Sarah Bernhardt), caratterizzati da linee sinuose e palette delicate. Più tardi, con la monumentale “Slav Epic”, celebrò la storia slava, esprimendo una visione simbolica e spirituale dell’Europa centrale.

Léo Ferré (1916–1993). Cantautore, poeta e musicista monegasco, protagonista della chanson francese del Novecento. Ha fuso politica, musica e letteratura in testi densi di passione e riflessione. Figura autentica di artista impegnato, il suo operato ha lasciato un’eredità culturale di ampio respiro.

Compay Segundo (1907–2003). Máximo Francisco Repilado, noto come Compay Segundo, cantautore e virtuoso del “son cubano”. Reso celebre dal film e album Buena Vista Social Club, ha conquistato il mondo con successi come “Chan Chan”. Rimane simbolo universale della musica tradizionale cubana.

Eugenio Scalfari (1924–2022). Giornalista e intellettuale italiano, fondatore de La Repubblica e volto della grande informazione. Ha lasciato il segno per la scrittura limpida, i contributi alla politica e lo spazio dato al dialogo tra idee. Fino alla morte ha scritto editoriali settimanali, definendosi “cronista della realtà”.

Ivana Trump (1949–2022). Imprenditrice ceco-statunitense, modella e prima moglie di Donald Trump. Figura iconica del lifestyle anni ’80 e ’90, ha gestito attività di moda e design d’interni. Sempre al centro dei media, ha mantenuto una presenza elegante e decisa fino alla fine.

Il cielo di lunedì 14 luglio 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Giornata interessante, in cui si mescolano intuizioni, sogni e un desiderio crescente di concretezza. Il Sole in Cancro regala emozioni profonde e un bisogno di sicurezza affettiva, mentre la Luna in Pesci aumenta sensibilità e ispirazione. È un lunedì che parla di ascolto, di sentimenti, ma anche di scelte da ponderare. Alcuni pianeti invitano alla cautela, altri spingono verso il cambiamento. Ecco cosa ci suggerisce il cielo.

☀️ Sole in Cancro

Spinge a prendersi cura degli affetti. È il momento giusto per rinsaldare i legami familiari o chiarire questioni domestiche lasciate in sospeso.

🌙 Luna in Pesci

La fantasia prende il sopravvento, ma attenzione a non perdersi nei sogni. Intuito altissimo, soprattutto per i segni d’acqua.

☿️ Mercurio in Leone

Parole più decise e brillanti. Chi lavora nella comunicazione o nel mondo creativo può contare su una marcia in più.

♀️ Venere in Gemelli

I rapporti diventano leggeri, dinamici, quasi frizzanti. Perfetto per chi vuole rompere la routine di coppia o vivere un flirt estivo.

♂️ Marte in Vergine

Ottimo momento per sistemare tutto ciò che è rimasto in sospeso. Energia pratica al massimo, da usare in ambito lavorativo.

♃ Giove in Cancro

Porta occasioni fortunate legate alla casa, alla famiglia, ma anche alla crescita personale. Giornata favorevole per piccoli colpi di fortuna.

♄ Saturno retrogrado in Ariete

Frena gli slanci impulsivi. Serve pazienza, ma ogni ostacolo può diventare una lezione preziosa.

♅ Urano in Gemelli

Le idee più strane oggi potrebbero rivelarsi le più geniali. Restare aperti al nuovo sarà un vantaggio.

♆ Nettuno retrogrado in Ariete

Invita a guardare dentro di sé. Illusioni da lasciare andare, sogni da riscrivere con più realismo.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 14 luglio 2025

Ecco la classifica dei 5 segni zodiacali più fortunati del 14 luglio 2025, basata sulle configurazioni planetarie.

1. Cancro

Con Sole e Giove a casa tua, è il momento perfetto per ritrovare serenità e forza in famiglia. Colpi di fortuna legati alla casa e ai legami affettivi sono dietro l’angolo. Approfitta di questa giornata per chiarire questioni lasciate in sospeso: la Luna in Pesci ti dona un’intuizione speciale per capire cosa conta davvero.

2. Gemelli

Venere e Urano sono dalla tua parte: flirt estivi, incontri piacevoli e idee brillanti ti aspettano. La tua mente è vivace e creativa, Mercurio in Leone ti regala parole incisive e comunicazione brillante. Giornata ideale per rompere la routine e fare un salto di qualità nelle relazioni.

3. Pesci

La Luna nel tuo segno ti fa volare con la fantasia, ma con Nettuno retrogrado in Ariete è importante restare con i piedi per terra. Il tuo intuito è al massimo, usalo per vedere oltre le apparenze e prendere decisioni sagge. Il cuore e la sensibilità sono i tuoi punti di forza oggi.

4. Vergine

Marte ti dà energia pratica e precisione: è il momento di sistemare ciò che è rimasto in sospeso, soprattutto nel lavoro. Se hai avuto difficoltà negli ultimi tempi, oggi puoi fare un passo avanti importante con costanza e metodo.

5. Leone

Mercurio nel tuo segno ti rende brillante, diretto e comunicativo. Puoi contare su una marcia in più nel lavoro e nei rapporti sociali. Attento però a non perdere di vista le emozioni: il Sole in Cancro invita a prendersi cura degli affetti, non solo degli obiettivi.