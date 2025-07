Il diavolo veste Prada 2: il sequel è ufficiale. Ecco cast, trama, data di uscita e i grandi ritorni dal primo film cult del 2006.

Il diavolo veste Prada 2 è realtà: cosa ci aspetta nel ritorno del fashion drama più amato? Sono passati quasi vent’anni da quando Il diavolo veste Prada ha segnato una generazione di fashion addicted. Era il 2006 quando sul grande schermo comparivano Miranda Priestly, glaciale e impeccabile, e la giovane Andy Sachs, aspirante giornalista catapultata nel mondo della moda più spietato. Il film, ispirato al romanzo di Lauren Weisberger, è diventato rapidamente un cult grazie a battute memorabili, outfit indimenticabili e uno sguardo tagliente su un’industria tanto affascinante quanto crudele.

Dopo la reunion virtuale del 2021, in occasione del 15mo anniversario del film, la settimana scorsa è arrivata la notizia che i fan attendevano da tempo: Il diavolo veste Prada 2 si farà davvero. Disney ha confermato l’inizio della produzione il 30 giugno 2025, con una data di uscita prevista per il 1° maggio 2026. E sebbene i dettagli siano ancora top secret, ci sono già molte informazioni da non perdere.

Il cast de Il diavolo veste Prada 2: grandi ritorni e nuovi volti

Anne Hathaway tornerà nei panni di Andy Sachs, accanto a Meryl Streep, che interpreterà ancora una volta la leggendaria Miranda Priestly. Confermata anche la presenza di Emily Blunt, che riprenderà il ruolo dell’iconica (e cinica) Emily. A completare il nucleo originale ci saranno Stanley Tucci nel ruolo del sofisticato Nigel e Tracie Thoms nei panni di Lily.

Tra le new entry più attese spicca Simone Ashley, star di Bridgerton, che ha annunciato il suo ingresso nel cast con un criptico post su Instagram. Al suo fianco ci saranno Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak (The Office) e Pauline Chalamet (The Sex Lives of College Girls). I fan storici possono tirare un sospiro di sollievo: Nate, l’ex fidanzato di Andy (interpretato da Adrian Grenier), non farà ritorno.

Trama e sceneggiatura: uno scontro di potere tutto al femminile

La trama ufficiale de Il diavolo veste Prada 2 non è ancora stata rivelata, ma secondo People e Deadline assisteremo a una nuova dinamica di potere tra Miranda ed Emily. Quest’ultima, non più assistente, lavorerà per una prestigiosa agenzia pubblicitaria di moda, mentre Miranda affronterà le difficoltà della stampa cartacea in un’epoca sempre più digitale.

Per ora, resta un mistero il ruolo di Andy nella nuova storia, anche se si ipotizza che il film sarà ispirato (in parte) al romanzo Revenge Wears Prada: The Devil Returns.

Il diavolo veste Prada 2: ritorna l’eleganza, ma senza Patricia Field?

Una delle incognite più grandi riguarda i costumi. Patricia Field, la celebre costume designer del primo film, al momento è impegnata con And Just Like That…, e non è certo che tornerà per il sequel. La sua assenza potrebbe farsi sentire: i look da lei curati nel film del 2006 avevano un valore complessivo stimato in oltre un milione di dollari. Ma con un cast così iconico, le aspettative restano alte anche sul fronte dello stile.

Il ritorno di un cult generazionale

Il sequel è prodotto da 20th Century Studios, lo stesso studio del primo film, e vede il ritorno della sceneggiatrice originale Aline Brosh McKenna. Una scelta che fa ben sperare: questa nuova versione sembra voler omaggiare l’essenza del film originale, aggiornandola ai cambiamenti dell’industria della moda e della comunicazione.

Una cosa è certa: Il diavolo veste Prada 2 promette di riportare sullo schermo l’ironia, il dramma e lo scintillio che ci hanno fatto innamorare nel 2006. E noi non vediamo l’ora di scoprire chi indosserà cosa!