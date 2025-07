L’almanacco di oggi, domenica 20 luglio 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Questa domenica 20 luglio si apre con temperature in rialzo e cieli sereni su gran parte d’Italia. L’atmosfera è quella delle giornate estive in cui il tempo sembra dilatarsi, perfetto per rallentare i ritmi e concedersi una pausa dal tran tran quotidiano. Tra chi è già in vacanza e chi sogna di partire, la domenica offre l’occasione giusta per dedicarsi a ciò che davvero fa stare bene. Ecco tre frasi per augurare buongiorno con un sorriso:

Buongiorno a chi ha spento la sveglia e acceso la moka: la domenica non chiede fretta, solo caffè e silenzi lenti.

Se oggi senti il bisogno di fare poco, sei in perfetta sintonia con il calendario: buona domenica al rallentatore.

C’è chi fa jogging e chi fa colazione per due: qualunque sia il tuo ritmo, che questa giornata ti sorrida!

Nati il 20 luglio

Natalie Wood (1938-1981). Attrice statunitense, icona del cinema classico hollywoodiano. Divenne famosa da giovanissima con Miracolo nella 34ª strada e conquistò fama internazionale con West Side Story e La febbre del delitto. La sua morte prematura, in circostanze misteriose, ha alimentato negli anni un forte interesse mediatico.

Carlos Santana (1947). Chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense. Fondatore dei Santana, è noto per aver fuso rock, blues e musica latina, influenzando intere generazioni. Vincitore di numerosi Grammy Awards, il suo stile unico ha segnato profondamente la musica degli anni Settanta e Duemila.

Federico Moccia (1963). Scrittore, sceneggiatore e regista italiano. Autore di romanzi generazionali come Tre metri sopra il cielo e Ho voglia di te, ha saputo raccontare l’adolescenza e i primi amori con linguaggio diretto e immediato. Le sue opere hanno ispirato film e fenomeni di costume.

Beppe Convertini (1971). Conduttore e attore italiano, volto noto della televisione generalista. Dopo gli esordi come modello e attore di fiction, si è affermato alla guida di programmi di attualità e lifestyle, spesso legati al racconto del territorio e delle eccellenze italiane.

Gisele Bündchen (1980). Top model brasiliana, tra le più famose e pagate al mondo. Volto di maison come Vuitton, Chanel, Dior e Versace, ha contribuito a ridefinire l’immagine delle passerelle negli anni Duemila. È anche impegnata in cause ambientali e filantropiche.

Rose Villain (1989). Cantautrice italiana, tra le voci più originali della scena pop e urban. Dopo una formazione internazionale, ha debuttato in Italia con uno stile che mescola elettronica, rap e melodia. Tra le sue canzoni più famose, “Click, boom!” e “Fuorilegge”.

Morti il 20 luglio

Elio Fiorucci (1935–2015). Rivoluzionario della moda pop, Elio Fiorucci ha trasformato lo stile degli anni ’70 e ’80 con un tocco libero, colorato e irriverente. Nato a Milano, ha fondato il suo omonimo brand nel 1967. Nei suoi store, decorati come veri concept store ante litteram, si mescolavano jeans stretch, T-shirt con angioletti, stampe psichedeliche e cultura underground.

Fiorucci ha saputo anticipare lo streetwear prima ancora che esistesse il termine, aprendo la strada a un modo di vestire accessibile e giocoso. Le sue boutique, da Milano a New York, erano frequentate da star come Madonna, Keith Haring e Andy Warhol, diventando simboli di un’estetica libera da ogni convenzione. L’eredità di Fiorucci continua a vivere in ogni stile che osa superare i confini.

Bruce Lee (1940–1973). Attore, regista e maestro di arti marziali, Bruce Lee è stato un’icona globale della cultura pop. Nato a San Francisco, cresciuto a Hong Kong, rivoluzionò il cinema d’azione fondendo filosofia orientale e spettacolarità hollywoodiana. Morì il 20 luglio 1973 a soli 32 anni, lasciando un mito che continua a influenzare cinema, sport e filosofia di vita.

Tammy Faye (1942–2007). Telepredicatrice americana, nota per la voce inconfondibile, il trucco marcato e la partecipazione al controverso impero religioso costruito con il marito Jim Bakker. Dopo lo scandalo, seppe reinventarsi come simbolo queer e figura di culto. Il film Gli occhi di Tammy Faye (2021), con Jessica Chastain premiata come miglio attrice protagonista agli Oscar 2022, ha riscoperto la sua figura complessa. Morì il 20 luglio 2007 dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Chester Bennington (1976–2017). Cantante dei Linkin Park, è stato una delle voci più intense e riconoscibili della scena nu metal. I suoi testi hanno toccato tematiche profonde come la depressione e l’alienazione giovanile. Si tolse la vita il 20 luglio 2017, lo stesso giorno della nascita del suo amico Chris Cornell, dando voce — fino all’ultimo — al dolore di un’intera generazione.

Il cielo di domenica 20 luglio 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Il cielo astrologico del 20 luglio porta energia equilibrata. Il Sole in Cancro crea un’atmosfera calda e riflessiva. La Luna si sposta in Gemelli, sprona la mente. Le retrogradazioni, specialmente quella di Mercurio, suggeriscono attenzione nelle parole. Tuttavia, Venere e Marte stimolano relazioni e produttività. Nel complesso si intrecciano opportunità e riflessione.

☿️ Sole in Cancro

Il Sole in Cancro rafforza il legame familiare. Offre calore emotivo. In più, porta chiarezza nei bisogni più profondi.

☿️ Luna in Gemelli

La Luna appare in Gemelli, stimolando curiosità. Favorisce conversazioni significative e nuovi contatti. Offre leggerezza mentale.

☿️ Mercurio retrogrado in Leone

Mercurio resta retrogrado in Leone. Chiede prudenza nel parlare. Suggerisce riflettere prima di prendere impegni.

☿️ Venere in Gemelli

Venere in Gemelli amplifica charme e comunicazione. Stimola incontri piacevoli. Rende il dialogo universo di possibilità.

☿️ Marte in Vergine

Marte offre precisione e metodo. Aumenta concentrazione sul lavoro. Motiva a portare a termine compiti complessi.

☿️ Giove in Cancro

Giove in Cancro porta protezione e crescita affettiva. Promuove benessere in famiglia. Offre intuizioni legate alla sicurezza del cuore.

☿️ Saturno retrogrado in Ariete

Saturno retrogrado ricorda di riflettere sui limiti. Invita a mettere ordine nei progetti. Offre lezioni di responsabilità silenziosa.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 20 luglio 2025

Ed ecco infine la classifica dei 5 segni zodiacali più fortunati di domenica 20 luglio 2025, elaborata in base alle posizioni planetarie del giorno tra ispirazione, concretezza e dolci occasioni da cogliere al volo.

1. Gemelli

Con la Luna nel segno e Venere complice, i Gemelli brillano per fascino e vitalità. Ottimo il dialogo, favoriti gli incontri, specialmente quelli inattesi. Le emozioni si fanno leggere, ma profonde. È il momento di osare.

2. Cancro

Il Sole nel segno e Giove in buon aspetto portano energia positiva e una forte protezione emotiva. Le relazioni familiari si rafforzano, mentre piccoli colpi di fortuna alleggeriscono la giornata. Ascoltare il cuore fa bene.

3. Vergine

Marte nel segno dona lucidità e spirito pratico. Le intuizioni diventano progetti concreti, da costruire passo dopo passo. Ottimo momento per sistemare ciò che era in sospeso e pianificare il futuro con ordine e fiducia.

4. Leone

Anche se Mercurio è retrogrado nel segno, la giornata non perde smalto. C’è bisogno di pazienza, ma l’energia c’è, e chi sa aspettare potrà raccogliere sorprese interessanti. Un chiarimento importante è in arrivo.

5. Bilancia

Con Venere favorevole e la Luna che stimola il dialogo, la Bilancia ritrova il piacere della leggerezza e dell’amicizia. Ottima giornata per prendersi cura di sé, coltivare bellezza e armonia, anche nei gesti più semplici.