Oggi a Taomoda 2025 l’Assessore Barbara Mazzali consegnerà ad Antonio Riva, celebre stilista lombardo, il premio per l’Haute Couture Made in Italy

L’Assessore al Turismo, Moda, Design, Marketing Territoriale e Grandi Eventi di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, oggi 19 luglio sarà a Taormina per Taomoda 2025. la rassegna che celebra le eccellenze del Made in Italy. In occasione del gala conclusivo, la Mazzali consegnerà ad Antonio Riva, celebre stilista lombardo internazionale conosciuto per la visione sartoriale e poetica, il Tao Award per l’Haute Couture Made in Italy. Un riconoscimento, tra i più significativi della kermesse, per rendere omaggio al talento creativo e all’impronta culturale dei grandi couturier italiani.

La Lombardia, cuore pulsante di eccellenza manifatturiera e creativa, si conferma così protagonista della scena internazionale. E come ha dichiarato l’Assessore Mazzali «Essere a Taormina per premiare un maestro della moda come Antonio Riva, significa affermare con forza ciò in cui crediamo. La Lombardia è una regione che non solo produce, ma ispira. È nostro compito sostenere chi, come Riva, contribuisce a costruire un immaginario estetico che parla il linguaggio della raffinatezza e dell’eccellenza».

La Lombardia a Taomoda 2025

La partecipazione dell’Assessore Mazzali rientra in una co-lab tra Regione Lombardia e Regione Sicilia, già avviato lo scorso aprile con la presenza siciliana a Milano Design Week 2025 attraverso l’installazione “La Città delle Ceramiche”. Un dialogo tra due territori dalle radici profonde nell’artigianato. E nella cultura del progetto, che oggi si traduce in azioni comuni di valorizzazione e promozione.

E come ha aggiunto la Mazzali: «Questa alleanza con la Sicilia è un esempio concreto di come la creatività possa unire territori diversi. Generando sinergie autentiche. Quando due regioni scelgono di cooperare attraverso linguaggi come moda, design e artigianato, non fanno solo promozione. Ma costruiscono una narrazione condivisa, capace di portare sviluppo e visibilità alle nostre comunità e ai nostri talenti. È così che intendiamo fare sistema, nel segno dell’eccellenza italiana». Il Taomoda Awards rappresenta dunque non solo un’occasione per celebrare la moda d’eccellenza. Ma anche una vetrina per ribadire il ruolo della Lombardia come laboratorio di creatività.