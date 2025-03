La nuova campagna SS25 di Adidas Originals The Original ha come super protagonista Rose Villain, la magnetica cantante volto della scena musicale italiana!

Rose Villain è la protagonista della campagna Primavera/Estate 2025 di Adidas Originals che, dalla celebrazione e il racconto del proprio Heritage, sposta l’attenzione sull’ispirare e coinvolgere le nuove generazioni con la premessa che il cambiamento rivoluzionario inizia dal singolo.

Le luci lampeggiano a intermittenza al ritmo della nuova traccia Patrick Bateman dell’artista, la presenza magnetica di Rose Villain riempie lo spazio dove una folla appare intorno a lei e la sua voce intima fuori campo ci guida nella narrazione. “Tutto inizia con un battito. Quel ritmo che senti sotto la pelle. Ognuno ha il suo, ma tutti vibriamo allo stesso modo. Essere Original non è seguire il ritmo, ma farlo tuo. È la musica che resta mentre tutto scompare. Un battito che nasce da te e risuona in tutto il mondo”.

Rose Villain X Adidas Originals

Singoli individui di diverse sottoculture reinterpretano i capi Adidas Originals con il loro stile personale. Mentre Rose Villain cammina in mezzo alla folla, la sua presenza crea un effetto a catena: i movimenti si sincronizzano, le luci pulsano con il ritmo e l’energia si intensifica, sottolineando l’individualità all’interno del collettivo.

Il suo stile unico la eleva a “The Original”, qualcuno che modella il suo ambiente piuttosto che esserne plasmato.

Nel video della campagna, la Villain indossa Adidas Originals: i pantaloni e la felpa Firebird con le inconfondibili 3 strisce bianche, un bustino con il logo del Trifoglio e la Superstar II. Silhouette che continuano a tracciare una rotta per le migliaia di persone che le hanno indossate nel tempo. La friend of the house di Adidas, ha appena presentato il suo terzo album, radio vega, che al suo interno contiene “Fuorilegge” l’ultimo brano presentato al Festival di Sanremo 2025.