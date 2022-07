Primadonna Collection apre il Pink Store a Bologna

Primadonna Collection è approdato allo Shopville Gran Reno di Bologna con un nuovo concept store glam total pink per uno shopping di stile allo stato puro!

Dopo il party green in Puglia con Giulia Salemi, Primadonna Collection ora è approdato allo Shopville Gran Reno di Bologna con il nuovo Pink Store. Il gruppo Klepierre ha concluso proprio in questi giorni la grande opera di trasformazione del centro commerciale di Casalecchio di Reno. Aperto nel 1993, ora è passato da 80 a 160 negozi.Tra le nuove aperture non poteva mancare ovviamente il brand pugliese di calzature e accessori femminili.

Il nuovo concept store conferma l’importante fase di sviluppo che il marchio ha intrapreso già da inizio 2022 con l’obiettivo di affermarsi sempre più come brand di lifestyle vicino alle donne. Un’anima fashion e uno spirito super cosmopolita che Primadonna ha sempre promosso con le sue creazioni. Una vera e propria celebrazione della femminilità, con un’attenzione alla body positivity e al woman empowerment.

Pink Store Primadonna Collection

All’interno del Pink Store di Primadonna Collection i prodotti dall’anima fashion e di tendenza si fondono alle cromie del bianco, nero e fucsia. In un layout super innovativo che esalta i prodotti, i colori, gli spazi e le linee minime ed essenziali. Il luogo ideale per una shopping experience emozionante e contemporanea, dove scegliere la calzatura perfetta accompagnati da un team dedicato.

Con un’offerta di borse e calzature unica nel suo genere, il nuovo negozio allo Shopville Gran Reno offrirà ai visitatori un’esperienza di shopping completa e sempre attenta ai nuovi trend. Un mondo di stile per tutte le donne, una varietà di scelta unica con calzature fashion, abbigliamento trendy, borse e accessori super glamour. Una moda da vivere fatta di tutte le infinite sfumature di rosa del mondo femminile. Una vera e propria shopping experience di stile suggestiva e coinvolgente allo stato puro!