Dodo, il Giardino delle Farfalle in co-lab con il WWF

DoDo ha svelato il Giardino delle Farfalle, un’oasi WWF in Puglia per la tutela della flora e della fauna selvatiche, fra cui molte specie top di farfalle!

Dopo la collezione di gioielli Farfalle, ora DoDo ha svelato la sua nuova missione green in co-lab con WWF. Il brand infatti si è impegnato a sostenere l’Oasi WWF Le Cesine, a Vernole, in Puglia. Un luogo cruciale per la conservazione della flora e della fauna selvatiche, rilevante in termini di biodiversità e privilegiato da molte specie di bellissime farfalle.

Proprio come ha rivelato Sabina Belli, CEO Pomellato Group: «Sono felice che quest’iniziativa a favore della Natura si realizzi proprio sul territorio italiano. Le farfalle sono come oro per il nostro pianeta. L’impollinazione è la base fondamentale dell’ecologia delle specie, del funzionamento di fragili ecosistemi, della conservazione di habitat unici nel loro genere e dunque della generazione di una vasta gamma di contributi essenziali per l’uomo. Dunque è importante che DoDo abbia deciso di dare un aiuto concreto, rinnovando ancora una volta la sua storica collaborazione il WWF».

Il Giardino delle Farfalle di DoDo

Non è difficile dunque immaginare quanto la salvaguardia delle farfalle, tra le altre specie di impollinatori, sia fondamentale per l’ambiente e per l’uomo. Per questo DoDo ha deciso di creare all’interno de Le Cesine il Giardino delle Farfalle, un’oasi nell’oasi, un habitat ideale e un percorso istruttivo.

Sviluppato su un’area limitrofa alla Masseria, si tratta di un percorso con pannelli didattici che illustrano le varie stazioni. Ovvero presentazione del giardino, farfalle diurne, piante aromatiche, farfalle notturne, l’orto e gli insetti, il ciclo vitale delle farfalle. Un emozionante percorso tra colori e profumi di piante e fiori, che per queste meravigliose creature significano vita.

Con il ciondolo Farfalla limited edition, in oro rosa e lucente smalto cattedrale con incisione sul retro, il brand sostiene le iniziative a favore delle farfalle dell’Oasi Le Cesine. Sgargiante, nei toni del rosso e dell’arancione, la delicata farfalla gioiello che rievoca i colori della Aglaia vuole ricordare alla sua community che l’impegno per la salvaguardia ambientale è una promessa, da tenere sempre a cuore.