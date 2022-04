Gigi Hadid volto della campagna H&M Estate 2022

In vista delle prossime vacanze, H&M svela la sua campagna per presentare la collezione estiva. Nel cortometraggio “Welcome to Hôtel Hennes”, la supermodella Gigi Hadid interpreta l’elegante proprietaria di un albergo che fa il check-in ai nuovi ospiti

Per presentare la sua collezione da mare per l’Estate 2022, H&M ha realizzato una campagna che vede come protagonista la supermodella Gigi Hadid. Il corto, diretto da Bardia Zeinali, si intitola “Welcome to Hôtel Hennes”, vede nel cast anche una serie di altri interpreti, tra i quali la modella curvy Jill Kortleve e Precious Lee.

E come ha dichiarato Gigi Hadid a proposito della campagna H&M: “Questo è un omaggio a quegli hotel magici che sono stati il ​​luogo di tanta creatività in passato. Mi sono divertita tantissimo sul set, e penso che questo si manifesti nel film; il messaggio è accogliente e giocoso”.

“Welcome to Hôtel Hennes”, la campagna H&M con Gigi Hadid

La proprietaria dell’hotel, interpretata da Gigi Hadid, nel corto della campagna H&M da il benvenuto ad una nuova ospite, Jill Kortleve. Il resto del cast che interpreta i viaggiatori e il personale dell’albergo è composto dalle modelle Jazzelle Zanaughtti e Kiddy Akita Lou, che sono fattorini. Dai vacanzieri appena registrati, Isabelle Chaput e Nelson Tiberghien dei Young Emperors. Sul posto ci sono anche la modella Olivia Vinten, in qualità di capo delle pulizie; il ballerino e creatore di contenuti Donté Colley nel ruolo del capo di Glow-ups; il modello Devyn Garcia come bagnino; l’editor Julia Hobbs come giornalista di moda. Precious Lee infine è una modella in passerella, mentre la creatrice di contenuti Christina “Tinx” Najjar è la receptionist dell’hotel.