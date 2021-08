Gli uomini più sexy dell’estate 2021. Gli scatti social

L’estate è la stagione perfetta per mettere in mostra i risultati di faticose ore di workout. Ed ecco, quindi, che su Instagram fanno la loro comparsa pettorali definiti e six-pack in rilievo. Ad esaltare il tutto arriva anche l’abbronzatura vacanziera et voilà. Gli scatti social sono pronti.

Narciso, si sa, volenti o nolenti, alberga in ognuno di noi e certe volte reclama il suo spazio. E quale migliore palcoscenico dei social per mostrare il proprio fisico scolpito da ore di palestra? Passiamo, quindi, in rassegna gli scatti condivisi da alcuni fra gli uomini più sexy dell’estate 2021.

Non è una classifica, non si offenda nessuno, soprattutto gli esclusi. Spesso, infatti, nel giudizio sui post ha inciso anche la simpatia, qualità fra le più sexy.

Luca Argentero

Protagonista (indiretto) della gaffe social di qualche ora fa di Simona Ventura (che ha confuso l’esultanza dell’attore per le medaglie olimpiche italiane con il suo compleanno, facendogli gli auguri), Luca Argentero si gode qualche giorno di vacanza. L’attore torinese è al mare con la moglie Cristina Marino e ha postato alcuni scatti a pochi passi da un’acqua cristallina. Argentero, che ha compiuto ad aprile 43 anni, sfoggia un fisico asciutto.

Stefano Accorsi

L’attore bolognese ha condiviso, poche ore fa, un simpatico video in cui realizza un tuffo piuttosto goffo. Ad accompagnarlo la didascalia: «Fermi tutti. Manca una medaglia al conteggio. È ORO nel tuffo da scivolo gonfiabile giallo con cuffia anti covid (giuro) e svuotamento di piscina. Il massimo del punteggio raggiunto grazie all’espressione assurda prima dell’impatto con l’acqua». Il sex symbol Stefano Accorsi, che quest’anno ha festeggiato i 50 anni, mostra il suo lato comico, tra relax e risate.

Can Yaman

Nelle ultime settimane si è molto parlato dell’attore turco a causa della presunta fine della sua love story con la conduttrice di DAZN Diletta Leotta. I due hanno scelto, infatti, di trascorrere le vacanze separati. Lui è andato in Puglia, Diletta in Sardegna con alcuni amici. L’attore, che sui social non risparmia scatti in costume per le sue fan, ha postato di recente una foto che mette in risalto i suoi addominali scolpiti.

Pierpaolo Pretelli

A settembre lo vedremo tra i protagonisti di “Tale e Quale Show” su Rai Uno, ma per adesso l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli si gode l’estate in compagnia della fidanzata Giulia Salemi. Rumor recenti parlano di nozze in vista per la coppia, ma ancora nulla è stato confermato. Ieri, intanto, Pierpaolo ha condiviso uno scatto in barca nel mare della Sardegna, sfoggiando un fisico scolpito.

Ignazio Moser

Restiamo sempre in barca, ma questa volta a mostrare il suo fisico statuario è Ignazio Moser, il compagno di Cecilia Rodriguez. Tra i protagonisti dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi”, Moser ha cambiato di recente hair look, adottando un biondo platino. La scelta è simile a quella di David Beckham, che ha optato per un rasato biondo platino pendant con i figli. Ignazio e Cecilia stanno trascorrendo una vacanza a Ibiza, aggiornando spesso i fan sui loro profili Instagram.

Antonino Spinalbese

Per “par condicio” (evitiamo conflitti in famiglia) e per merito, non possiamo non citare anche Antonino Spinalbese, il compagno di Belén. Le sorelle Rodriguez hanno, infatti, dimostrato, più di una volta, di avere occhio per addominali e six-pack. Spinalbese, diventato da poco papà della piccola Luna Marì, ha condiviso diversi scatti in costume, che mettono in risalto il suo fisico scultoreo. L’hairstylist e fotografo ligure ha festeggiato un anno insieme alla sua Belén pochi giorni fa, precisamente il 4 agosto.

Orlando Bloom

Poco dopo le vacanze a Venezia con Katy Perry e la figlia Daisy Dove, Orlando Bloom ha condiviso un simpatico scatto in costume sui social. L’attore, celebre, fra i tanti interpretati, per il ruolo dell’elfo Legolas nella saga fantasy “Il Signore degli Anelli”, addenta voracemente un cornetto. Classe 1977, Orlando Bloom ha scritto una lunga didascalia sotto alla foto, dalla quale emerge che, oltre a godersi la sua colazione preferita, l’attore si sta godendo anche la paternità, gioia ben più ricca di significato.

Romelu Lukaku

Al centro delle discussioni nei giorni scorsi per le voci che lo danno ormai quasi certamente in uscita dall’Inter e in partenza per Londra, sponda Chelsea, Romelu Lukaku si gode le vacanze estive. Il riposo è meritatissimo, dopo i successi di stagione. A maggio, infatti, per il calciatore belga è arrivata la vittoria dello scudetto con i neroazzurri. Alto 1 metro e 91 e dal fisico imponente, Lukaku è una vera e propria macchina da gol.

Cristiano Ronaldo

Parlando di campioni del pallone, ecco spuntare il portoghese Cristiano Ronaldo, che ha postato uno scatto che lo ritrae in costume bianco sul divano della sua barca. Il campione, cinque volte Pallone d’oro, che milita attualmente tra le fila della Juventus, quest’anno ha aggiunto alla sua sconfinata bacheca la Coppa Italia e la Supercoppa italiana.

Roberto Mancini

Menzione speciale per Roberto Mancini, il mister che ci ha portato alla vittoria dei recenti Europei di calcio. Condividiamo, questa volta, uno scatto del 2018, che mostra l’allenatore sfoggiare un fisico spettacolare, nonostante l’età. Mancini compirà, infatti, quest’anno 57 anni, precisamente a novembre.