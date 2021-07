L’attore e modello turco si sta godendo alcuni giorni di relax in Salento. Molti vip, quest’anno, hanno scelto la Puglia come meta turistica per le proprie vacanze estive.

Can Yaman è in vacanza in Puglia, senza Diletta Leotta. Molti giurano che la love story tra i due sia ormai giunta al capolinea. Intanto, l’attore turco visita, spensierato, il Salento.

È stato a Gallipoli, Otranto e Porto Cesareo. Ad accoglierlo in ogni città le sue fan sognanti, che sperano di occupare il posto lasciato vacante dalla bella conduttrice di DAZN.

Can Yaman in vacanza in Salento, da solo

Sembra essere stato messo ormai un punto alla storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta, nonostante, solo poche settimane fa, l’idillio tra i due sembrasse proseguire con il viaggio in Turchia della coppia e la presentazione di Diletta alla madre di Can.



Ora, però, l’attore e la conduttrice si sono concessi vacanze separate. La presentatrice, infatti, è in vacanza in Sardegna con degli amici, mentre Can, invece, è in Puglia. Gli scatti che l’attore turco ha postato sui social hanno acceso le fan. Il primo lo ritrae mentre prende il sole su una sdraio. Il secondo mentre fa il bagno nella splendida piscina della Masseria Muzza, luxury hotel con tanto di spa.

Gli indizi della fine della storia di Can e Diletta

Le fan di Can sono attente osservatrici, soprattutto quando c’è in ballo il loro idolo. Osservando le foto sui social, hanno, infatti, immediatamente notato che Diletta Leotta non indossa più l’anello di fidanzamento che le aveva regalato il bell’attore turco per la loro promessa di matrimonio. E adesso la notizia che i due stanno trascorrendo vacanze separate sembra contribuire ad alimentare la tesi della fine della loro love story.