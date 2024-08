Milano Beauty Week 2024, a settembre la terza edizione

Dal 25 al 29 settembre torna la terza edizione di Milano Beauty Week dedicata alla cultura di bellezza e benessere. La novità? Il profumo al Teatro Alla Scala!

Tutto pronto per Milano Beauty Week 2024. La terza edizione della kermesse di Cosmetica Italia, realizzata in co-lab con Cosmoprof ed Esxence, con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e Camera Nazionale della Moda Italiana, torna ad animare il capoluogo lombardo dal 25 al 29 settembre. La settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere, tra le eccellenze del Made in Italy, ha già un ricco calendario di eventi.

I temi? Innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione. E come ha spiegato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia: «Milano Beauty Week è un progetto culturale che siamo orgogliosi di aver ideato e sviluppato nel tempo perché ci permette di raccontare concretamente l’indispensabilità del cosmetico e mostrare i valori e le eccellenze di tutta la nostra filiera». Infatti l’intera città abbraccerà questo progetto culturale con iniziative in numerose location, spazi commerciali, luoghi d’arte e di cultura. L’accesso agli eventi è gratuito e aperto al pubblico; per alcuni appuntamenti è tuttavia necessaria la registrazione.

Eventi Milano Beauty Week 2024

Accanto all’ormai tradizionale beauty village all’interno di Palazzo Giureconsulti, vicino al Duomo, e Palazzo Castiglioni, gioiello del Liberty italiano, accoglierà gli eventi di Milano Beauty Week 2024. L’evento artistico che darà il via alla kermesse, la sera del 25 settembre, animerà le zone di Palazzo Giureconsulti. Visibili da Piazza Mercanti, con performance artistiche. Durante la settimana i Beauty Cube saranno poi distribuiti lungo Via dei Mercanti, Piazza del Duomo, Piazza San Babila, mentre quattro Beauty Tram proporranno percorsi per esperienze di bellezza a bordo degli iconici tram milanesi. Dal 26 settembre a Palazzo Giureconsulti si terrà il Beauty Corner.

Ovvero un salone di bellezza a cura di aziende aderenti con attività, trattamenti ed esperienze super esclusive. Ma anche i Beauty Talk, incontri di settore tenuti da professionisti ed esperti, laboratori floreali e olfattivi e l’area green Never Ending Beauty che unisce sostenibilità e innovazione e celebra la circolarità nella cosmetica.

Inoltre Palazzo Castiglioni aprirà le sue porte con Beauty Gives Back, l’evento di raccolta fondi a favore de La forza e il sorriso Onlus, e Love is in the Hair che coinvolgerà il mondo dell’acconciatura sempre con finalità charity.

Le novità della terza edizione

Un’inedita co-lab tra OffiCine-IED e Cosmetica Italia è sfociata in “Piccoli Passi”, corto sull’accettazione di sé, la bellezza sovversiva e l’inclusione. Per la prima volta l’Associazione abbraccia un progetto di mecenatismo culturale, attraverso il linguaggio del cinema, nuovo e universale. Il corto potrà essere apprezzato dal pubblico nel corso di Milano Beauty Week 2024 con una proiezione in anteprima presso il Cinema Anteo.

Inoltre ci sarà il primo osservatorio green, con convegno sulla sostenibilità nel settore cosmetico realizzato in co-lab con l’Università Bocconi di Milano. Il palinsesto si chiude in bellezza domenica 29 settembre con la cerimonia di premiazione del Premio Accademia del Profumo 2024.

La sorpresa? Un’inedita location, quella del Ridotto Toscanini del Teatro alla Scala, è stata scelta per annunciare i vincitori nella serata su invito. Infine seguirà un Concerto con l’Orchestra e i Solisti dell’Accademia Teatro alla Scala, evento per riunire e celebrare tutta l’industria e la filiera della cosmetica italiana, anche aperto al pubblico. Il sipario di uno dei teatri più amati al mondo si apre al profumo: uno spettacolo inebriante di arte, cultura, olfatto e bellezza.