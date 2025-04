Leica festeggia i 100 anni di Leica I, la prima rivoluzionaria fotocamera da 35 mm prodotta in serie, con un grande progetto per Milano Design Week 2025.

Dal 7 al 13 aprile 2025 lo spazio di piazza Duomo a Milano si trasforma per una immersione nel mondo Leica dal passato al futuro. Lo scopo? Celebrare la storia e l’evoluzione di una invenzione straordinaria. E tutti coloro, fotografi e appassionati, che insieme a lei sono stati testimoni di un secolo. 100 pannelli di vetro per 100 modelli iconici compongono una installazione multisensoriale. Progetto che mostra, attraverso passaggi di luce, l’evoluzione del design e della tecnologia Leica. E accompagna all’esposizione di uno dei prototipi del 1923 più rari, la leggendaria Leica 0-Series No. 112.

Per la prima volta al mondo in mostra in Italia, un oggetto del desiderio dal valore inestimabile. In dialogo con l’installazione, un percorso di 36 immagini iconiche racconta alcuni dei momenti fondamentali della storia. Resi immortali da fotocamere del brand.

Leica M11 100 Years of Leica

Si presenta per la prima volta anche Leica M11 100 Years of Leica Milan Italy, una preziosa edizione limitata in soli 100 pezzi che rende omaggio a Milano, città simbolo del design. Negli spazi antistanti la galleria, una grande scultura all’aperto rappresenta una fotocamera scomposta e invita a scoprire i suoi elementi essenziali.

Nella lounge la mostra fotografica di Davide Monteleone presenta una selezione di fotografie del progetto Critical Minerals – Geography of Energy, vincitore del Leica Oskar Barnack Award (LOBA) 2024, uno dei premi fotografici più prestigiosi del mondo. Durante la Design Week, gli spazi Leica sono sempre aperti, con ingresso libero, per appassionati, professionisti, curiosi. E partecipare al programma di experience, passeggiate fotografiche e talk oltre a provare e conoscere tutti i prodotti, tra fotocamere, orologi, home cinema con attività e appuntamenti speciali con prenotazione.