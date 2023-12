L’atmosfera magica e lussuosa della moda italiana ha trovato la sua massima espressione nell’ultima collezione Alta Moda di Dolce & Gabbana, svelata con un fashion show presso la Sartoria Dolce & Gabbana a Milano

Per svelare la sua nuova collezione Alta Moda, Dolce & Gabbana ha organizzato una straordinaria sfilata presso la prestigiosa Sartoria a Milano. La collezione esplora l’essenza dell’impegno della maison per un’eleganza senza pari e per le lavorazioni artigianali di Dolce & Gabbana Fatto A Mano.

Il fashion show, immortalato in un cortometraggio diretto da Karim Sadli, cattura l’essenza della moda italiana attraverso una combinazione unica di sartorialità raffinata, dettagli delicati e un omaggio alla grazia ed eleganza senza tempo.

Dolce & Gabbana, la sfilata Alta Moda a Milano

Domenico Dolce e Stefano Gabbana abbracciano e celebrano la bellezza della semplicità, creando un’esperienza di moda che va oltre il concetto di tendenza. La collezione è tutta incentrata sulla perfezione di ogni punto e dettaglio. La nuova collezione Alta Moda si distingue per la sua essenzialità. Il colore nero si presenta come il protagonista indiscusso, trasmettendo un’eleganza senza tempo e una sofisticata femminilità.

“Per noi, tutto è puro ed essenziale in un abito nero. La sua eleganza permette ad ogni donna di affermare la propria personalità, che è unica come ogni nostra creazione sartoriale. Dolce&Gabbana Alta Moda è l’essenza dell’eleganza femminile più pura”, hanno dichiarato Domenico Dolce e Stefano Gabbana, evidenziando la centralità della donna e la loro continua ricerca di perfezione nella moda.

La collezione si distingue per la sua raffinatezza senza tempo. Gli abiti neri diventano la tela su cui si dipinge la personalità di chi li indossa. La maestria artigianale è evidente in ogni creazione. Nei dettagli finemente lavorati, nei ricami sofisticati e nei tagli impeccabili, che si combinano per creare pezzi di moda unici ed eccezionali.

Il cortometraggio di Karim Sadli aggiunge poi una dimensione cinematografica all’esperienza, catturando l’atmosfera e l’emozione dietro ogni creazione. La regia di Sadli trasporta gli spettatori nel cuore della Sartoria Dolce & Gabbana, rendendo omaggio non solo all’abbigliamento, ma anche al processo creativo che sta dietro a ogni capolavoro di moda.

In un mondo spesso dominato dalle fugaci tendenze, Dolce & Gabbana continua a brillare per la sua dedizione alla creazione di moda senza tempo. La nuova collezione Alta Moda è davvero un inno all’essenza dell’eleganza femminile ed un viaggio nella perfezione della sartorialità italiana.