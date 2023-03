Archiviata la storia con Luca Vezil, Valentina Ferragni sembrerebbe aver ritrovato la felicità accanto ad un altro uomo. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Nuovo amore per Valentina Ferragni. A distanza di cinque mesi dall’annuncio della fine della lunga storia d’amore Luca Vezil, l’influencer sembra aver voltato definitivamente pagina.

A rivelare la notizia bomba Fabrizio Corona. Stando a quanto riporta l’ex paparazzo, Valentina Ferragni sarebbe volata in Messico con il suo nuovo fidanzato.

Valentina Ferragni ha ritrovato l’amore

«C’è un video inedito, di cui siamo in possesso, in cui Valentina Ferragni è in atteggiamenti molto, ma molto passionali con la nuova fiamma. Valentina non pubblica sui social da una settimana», scrive Fabrizio Corona. «Ma abbiamo scoperto che è a Tulum (Messico) con il nuovo fidanzato in atteggiamenti passionali e molto intimi, diciamo non proprio da Ferragnez».

Baci e abbracci con il nuovo fidanzato

In questa ultima settimana, infatti, Valentina Ferragni è scomparsa dai social facendo preoccupare i suoi follower. Secondo le ultime indiscrezioni, il motivo della sua assenza sarebbe proprio un altro uomo. L’influencer ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in Messico, precisamente a Tulum. A confermare l’indiscrezione ci pensano le foto ed i video pubblicati da “The Pipol Gossip“.

Durante la sua vacanza, Valentina Ferragni è stata pizzicata in compagnia del nuovo fidanzato. I due sono stati avvistati mano nella mano nei locali della riviera Maya. Non solo. Gli scatti mostrano la coppia tra baci e abbracci mentre ballano in discoteca. Ma chi è il giovane ragazzo che ha rubato il cuore dell’influencer?

Chi è Matteo Napoletano

Stiamo parlando di Matteo Napoletano. Classe 2001 ed originario di Castelfranco Veneto. Attualmente vive a La Miranda, una località nei pressi di Los Angeles, dove frequenta la Biola University. Il giovane ragazzo non appartiene al mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram conta poco più di 7.000 follower ed è privato.