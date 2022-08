Michelle Hunziker, dopo la rottura con Angiolini sempre più vicina a Eros Ramazzotti

La storia tra la showgirl di origine svizzera e il bel chirurgo sardo Giovanni Angiolini, secondo il settimanale Chi, sarebbe già finita. Ora Michelle Hunziker si troverebbe in vacanza in un resort in Franciacorta, proprio dove l’ex marito Eros Ramazzotti ha acquistato una casa nel 2018

Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker sembrava aver ritrovato l’amore. A marzo, la showgirl era stata fotografata in Sardegna dal settimanale tedesco Bunte mentre baciava il bel chirurgo sardo Giovanni Angiolini, di 41 anni.

Ma la loro storia sembra non essere sopravvissuta indenne all’estate. Secondo il settimanale Chi in edicola da ieri, infatti, la loro relazione sarebbe già finita. Fonti vicine a Michelle Hunziker hanno riferito al settimanale diretto da Alfonso Signorini che “certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”.

La showgirl, nonostante gli scoop e le copertine che avevano rivelato la sua nuova love story dopo appena due mesi dalla separazione da Tomaso Trussardi, non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Anzi, stando a quanto riportato da Chi, Michelle Hunziker “Tutto avrebbe voluto, fuorché trovarsi sulle copertine dei giornali con un uomo che ancora non aveva avuto il tempo di conoscere, al di là delle apparenze”.

La vita privata della showgirl

Nata nel 1977 a Sorengo, nelle Svizzera italiana, e cresciuta a Ostermundigen, nella Svizzera tedesca, nel 1994 a soli 17 anni Michelle è partita per Milano alla ricerca di un lavoro nel campo della moda. Qui viene selezionata dall’agenzia Riccardo Gay, e sfilare per case di moda come Giorgio Armani, Rocco Barocco, La Perla. Arriva seconda al concorso di bellezza Fotomodella dell’Anno.

Nell’estate del 1995 conosce, dopo un concerto a Milano, Eros Ramazzotti. Dal loro amore nel 1996 nasce la figlia Aurora. I due si sono sposati nel 1998 al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. La coppia si è poi separata nel marzo 2002.

Nel 2011 Michelle si è legata all’imprenditore Tomaso Trussardi, figlio di Nicola Trussardi, fondatore dell’omonima casa di moda, e due anni dopo è nata la loro prima figlia Sole. I due si sono sposati a Bergamo nel 2014, e nel 2015 è nata la loro seconda figlia, Celeste. Nel gennaio 2022 è poi arrivata la notizia inaspettata della loro separazione, e due mesi dopo Michelle Hunziker ha iniziato la relazione con Giovanni Angiolini, già partecipante del Grande Fratello 15.

Ritorno di fiamma con Eros?

Tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, nonostante la separazione nel 2002 e il divorzio nel 2009, l’amore sembra essersi trasformato in un’amicizia affettuosa e molto profonda. Tanto che da settimane ormai circolano sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno di fiamma tra i due. A giugno, Michelle Hunziker e la figlia Aurora hanno preso parte al videoclip della nuova canzone di Eros Ramazzotti “Ama”.

In quell’occasione, Michelle Hunziker ha dichiarato: «26 anni dopo “Più bella cosa” le cose sono cambiate, si sono evolute e il messaggio del video di Eros è potentissimo. L’amore cambia, si evolve ma è sempre amore. E le persone che ti hanno dato qualcosa di importante nella vita vanno salvate, amate. Non è più periodo di dannarsi dietro pensieri brutti, farsi la guerra, le invidie. Basta, si sta da dio a volersi bene. È bellissimo.»

Di recente, inoltre, Michelle ed Eros sono stati avvistati insieme in palestra, e pare che dopo aver lasciato la Sardegna, la showgirl svizzera si trova in Franciacorta, dove l’ex marito ha comprato una casa nel 2018. A questo punto, sono in molti a fare il tifo perché i due tornino insieme. Dopo il divorzio da Marica Pellegrinelli, dalla quale ha avuto i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, Eros è single, nonostante ogni tanto gli venga attribuito qualche flirt.